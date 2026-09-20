Вентилятор для корпуса Arctic F12 Value Black 5шт (ACFAN00248A)
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Характеристики
Описание товара Вентилятор для корпуса Arctic F12 Value Black 5шт (ACFAN00248A)
Вентиляторы Arctic Cooling F12 позволяют поддерживать допустимую температуру внутри вашего системного блока. Данная модель относится к вентиляторам, использующим гидродинамический тип подшипника, что позволяет не только значительно снизить уровень шума, но и также значительно продлить срок службы вентилятора. Особая аэродинамическая конструкция корпуса положительно сказывается на снижении вероятности появления возможных посторонних звуков. Отдельно стоит отметить дизайн данной модели - выполнен в строгом стиле, поэтому он подойдет для любого типа системы. Корпус вентилятора создан из особо прочного пластика, что значительно расширяет горизонты срока эксплуатации модели.
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Теги товара: Для корпуса, 120 мм
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Теги товара: Для корпуса, 120 мм
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