Вентилятор для корпуса ExeGate EX08038SAT 220В (EX289002RUS)
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Характеристики
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-40%400 руб. 670 руб.
В наличии
Код товара: 625670
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Доставка в Москве
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
400 руб. -40%
670 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
9х9х5
Вес, г.
340
Описание товара Вентилятор для корпуса ExeGate EX08038SAT 220В (EX289002RUS)
Вентилятор ExeGate EX08038SAT отлично подойдет пользователям персональных компьютеров, которые решили повысить эффективность имеющейся системы охлаждения. Отличительной особенностью данной модели можно назвать ее надежность. Изготавливается устройство исключительно из проверенных и качественных комплектующих, которые идеально подогнаны друг к другу. Это обеспечит эффективную и производительную работы даже при высоких нагрузках.
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Вентилятор ExeGate EX08038SAT отлично подойдет пользователям персональных компьютеров, которые решили повысить эффективность имеющейся системы охлаждения. Отличительной особенностью данной модели можно назвать ее надежность. Изготавливается устройство исключительно из проверенных и качественных комплектующих, которые идеально подогнаны друг к другу. Это обеспечит эффективную и производительную работы даже при высоких нагрузках.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Купить Вентилятор для корпуса ExeGate EX08038SAT 220В (EX289002RUS) - по цене 400 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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