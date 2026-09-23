Кулер ExeGate ESNK-0049.PWM.1U.115x.Cu (EX286162RUS)
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Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
двойной качения
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
115
Диаметр вентилятора, мм
75
Скорость вращения вентилятора
2000-5000 об/мин
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 810 руб.
В наличии
Код товара: 625632
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1 810 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel
Подсветка
нет
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
двойной качения
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
115
Диаметр вентилятора, мм
75
Скорость вращения вентилятора
2000-5000 об/мин
Уровень шума
54
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
медь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х10х6
Вес, г.
100
Описание товара Кулер ExeGate ESNK-0049.PWM.1U.115x.Cu (EX286162RUS)
Кулер и система охлаждения ExeGate представляют собой надежное решение для эффективного отвода тепла от процессоров. Этот продукт, созданный с учетом высоких стандартов качества, предназначен для обеспечения оптимальной работы вашего компьютера. Кулер ExeGate оснащен вентилятором диаметром 75 миллиметров, который обеспечивает мощное воздушное охлаждение, способствуя стабильной и производительной работе системы. Этот кулер эффективно предотвращает перегрев, поддерживая стабильную температуру процессора даже при интенсивных нагрузках. Надежность и эффективность работы кулера ExeGate делают его отличным выбором для пользователей, стремящихся обеспечить долговечность и высокую производительность своего оборудования.
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Бренд
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel
Подсветка
нет
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
двойной качения
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
115
Диаметр вентилятора, мм
75
Развернуть
Скорость вращения вентилятора
2000-5000 об/мин
Уровень шума
54
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
медь
Страна производитель
Китай
Кулер и система охлаждения ExeGate представляют собой надежное решение для эффективного отвода тепла от процессоров. Этот продукт, созданный с учетом высоких стандартов качества, предназначен для обеспечения оптимальной работы вашего компьютера. Кулер ExeGate оснащен вентилятором диаметром 75 миллиметров, который обеспечивает мощное воздушное охлаждение, способствуя стабильной и производительной работе системы. Этот кулер эффективно предотвращает перегрев, поддерживая стабильную температуру процессора даже при интенсивных нагрузках. Надежность и эффективность работы кулера ExeGate делают его отличным выбором для пользователей, стремящихся обеспечить долговечность и высокую производительность своего оборудования.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Кулер ExeGate ESNK-0049.PWM.1U.115x.Cu (EX286162RUS) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1810 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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