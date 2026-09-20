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Вентилятор для корпуса Arctic P12 Silent Black (ACFAN00130A) купить с доставкой в Москве
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Вентилятор для корпуса Arctic P12 Silent Black (ACFAN00130A)

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Вентилятор для корпуса Arctic P12 Silent Black (ACFAN00130A) - фото 1
Вентилятор для корпуса Arctic P12 Silent Black (ACFAN00130A) - фото 2
Вентилятор для корпуса Arctic P12 Silent Black (ACFAN00130A) - фото 3
Вентилятор для корпуса Arctic P12 Silent Black (ACFAN00130A) - фото 4
Вентилятор для корпуса Arctic P12 Silent Black (ACFAN00130A) - фото 5
Вентилятор для корпуса Arctic P12 Silent Black (ACFAN00130A) - фото 6
Вентилятор для корпуса Arctic P12 Silent Black (ACFAN00130A) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Тип коннектора
3 pin
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
1050 об/мин
Уровень шума
17.8
  • Вентилятор для корпуса Arctic P12 Silent Black (ACFAN00130A) - фото 1
  • Вентилятор для корпуса Arctic P12 Silent Black (ACFAN00130A) - фото 2
  • Вентилятор для корпуса Arctic P12 Silent Black (ACFAN00130A) - фото 3
  • Вентилятор для корпуса Arctic P12 Silent Black (ACFAN00130A) - фото 4
  • Вентилятор для корпуса Arctic P12 Silent Black (ACFAN00130A) - фото 5
  • Вентилятор для корпуса Arctic P12 Silent Black (ACFAN00130A) - фото 6
  • Вентилятор для корпуса Arctic P12 Silent Black (ACFAN00130A) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
550 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 501921
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Характеристики

Бренд
ARCTIC
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Тип коннектора
3 pin
Дополнительно
5 лопостей
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
1050 об/мин
Уровень шума
17.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х12х5
Вес, г.
126

Описание товара Вентилятор для корпуса Arctic P12 Silent Black (ACFAN00130A)

Вентилятор Arctic Cooling P12 Silent [ACFAN00130A] устанавливается в системный блок для циркуляции воздуха внутри корпуса, а также поддержания оптимальных рабочих температур компонентов компьютера. Данная модель представляет собой модуль охлаждения, принцип работы которого основан на гидродинамическом подшипнике, отличающимся высокой надежностью и малым уровнем шума. Для управления потоками воздуха используется конструкция из 5-лепестков с особой геометрией, благодаря которой обеспечивается эффективная работа с высоким статическим давлением. Скорость вращения в данной модели фиксированная и составляет 1050 оборотов в минуту, мощность воздушного потока достигает 24.1 CFM, а производимый шум не превышает значение в 17,8 дБ. Ресурс безотказной работы — 50000 часов. Диаметр вентилятора Arctic Cooling P12 Silent [ACFAN00130A] составляет 120 мм при ширине 25 мм. Модуль охлаждения отличается простотой установки благодаря наличию в комплекте крепежных винтов, а также провода длиной 400 мм с 3-пиновым коннектором на конце. Стартовое напряжение составляет 4.8 В, максимальное не превышает 12 В. Вентилятор Arctic Cooling P12 Silent выполнен в черном цвете.



Теги товара: Для корпуса, 120 мм

Отзывы о товаре Вентилятор для корпуса Arctic P12 Silent Black (ACFAN00130A)




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Характеристики
Бренд
ARCTIC
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Тип коннектора
3 pin
Дополнительно
5 лопостей
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
1050 об/мин
Уровень шума
17.8
Страна производитель
Китай
Описание
Вентилятор Arctic Cooling P12 Silent [ACFAN00130A] устанавливается в системный блок для циркуляции воздуха внутри корпуса, а также поддержания оптимальных рабочих температур компонентов компьютера. Данная модель представляет собой модуль охлаждения, принцип работы которого основан на гидродинамическом подшипнике, отличающимся высокой надежностью и малым уровнем шума. Для управления потоками воздуха используется конструкция из 5-лепестков с особой геометрией, благодаря которой обеспечивается эффективная работа с высоким статическим давлением. Скорость вращения в данной модели фиксированная и составляет 1050 оборотов в минуту, мощность воздушного потока достигает 24.1 CFM, а производимый шум не превышает значение в 17,8 дБ. Ресурс безотказной работы — 50000 часов. Диаметр вентилятора Arctic Cooling P12 Silent [ACFAN00130A] составляет 120 мм при ширине 25 мм. Модуль охлаждения отличается простотой установки благодаря наличию в комплекте крепежных винтов, а также провода длиной 400 мм с 3-пиновым коннектором на конце. Стартовое напряжение составляет 4.8 В, максимальное не превышает 12 В. Вентилятор Arctic Cooling P12 Silent выполнен в черном цвете.


Теги товара: Для корпуса, 120 мм
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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