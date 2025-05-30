Кулер для процессора ID-Cooling SE-214-XT
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Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
180
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 540112
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кулер для процессора
Максимальная скорость вращения, об/мин
1500
Минимальная скорость вращения, об/мин
500
Производство
Китай
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
AMD, Intel
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
180
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500-1500 об/мин
Уровень шума
26.6
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х45х20
Вес, г.
740
Описание товара Кулер для процессора ID-Cooling SE-214-XT
Кулер для процессора ID-COOLING SE-214-XT предназначен для отведения и рассеивания тепла, выделяемого ЦПУ. В конструкции системы охлаждения башенного типа применены 4 тепловые трубки, алюминиевый радиатор и алюминиево-медное основание. Устройство может рассеивать до 180 Вт тепловой энергии и подходит для производительного центрального процессора с повышенной теплонагруженностью.
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Теги товара: 120 мм, Алюминий, ARGB, 1500 об/мин, 4-pin, 500 об/мин, 4-pin PWM
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Бренд
Тип товара
Кулер для процессора
Максимальная скорость вращения, об/мин
1500
Минимальная скорость вращения, об/мин
500
Производство
Китай
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
AMD, Intel
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Развернуть
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
180
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500-1500 об/мин
Уровень шума
26.6
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Кулер для процессора ID-COOLING SE-214-XT предназначен для отведения и рассеивания тепла, выделяемого ЦПУ. В конструкции системы охлаждения башенного типа применены 4 тепловые трубки, алюминиевый радиатор и алюминиево-медное основание. Устройство может рассеивать до 180 Вт тепловой энергии и подходит для производительного центрального процессора с повышенной теплонагруженностью.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Теги товара: 120 мм, Алюминий, ARGB, 1500 об/мин, 4-pin, 500 об/мин, 4-pin PWM
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Теги товара: 120 мм, Алюминий, ARGB, 1500 об/мин, 4-pin, 500 об/мин, 4-pin PWM
Достоинства:
Комментарий:
тихий, охлаждает нормально, настраиваемый по цвету
Достоинства:
Комментарий:
Очень эффективный, не шумный и красивый кулер.
Достоинства:
Комментарий:
Понравился,тихий, цвет меняется через программу,полтора месяца в домашнем компьютере,пока без нареканий.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший куллер за свои деньги, с поставленными задачами справляется на ура!
Достоинства:
Комментарий:
Отличный кулер, красивый, цена-качество на высоте. Единственный момент - я бы убрал из линейки FRGB, во-первых, иногда происходит путаница у людей, которые не знают, что такое FRGB, во-вторых, зачем вообще нужен FRGB - мне непонятно. Хочешь подсветку - бери ARGB, не хочешь - бери без него.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший радиатор, очень хороший! Со своей задачей справляется на ура.
Достоинства:
Комментарий:
радиатор тепло отводит хорошо, очень тихий вентилятор, да ещё с RGB подсветкой, для корпусов с прозрачной боковиной самое то.
Достоинства:
Комментарий:
Крутится, светится - работает... Не понимаю политику Ситилинка - продавать на этой площадке дешевле чем в собственном магазине. Еще и отдавать процент за это... Не проще ли в собственном магазе сделать хотя бы такую же цену...
Достоинства:
Комментарий:
хороший, хорошо охлаждает не шумный
Достоинства:
Комментарий:
Хороший кулер. Не шумит. Доволен покупкой.
Достоинства:
Комментарий:
Кулёк замечательный, в комплекте все самое необходимое, термопасты из комплекта хватило дополнительно на видеокарту даже.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошее охлаждение. На скриншоте видно. Под нагрузкой 50 - 60 град будет. На термо пасте. Спасибо ИД Кулинг только и надо покупать. Крепится легко.
Достоинства:
Комментарий:
кулер хорош крепление все 12400 охлаждает))
Достоинства:
Комментарий:
Нормал, 12400f охлаждает хорошо, хотя процессор сам по себе холодный довольно-таки.
Достоинства:
Комментарий:
простая установка. давольно тихий. приятная подсветка.
Достоинства:
Комментарий:
куллер хороший, правдо по габаритам не много не подходит, но главное чтт работает
Достоинства:
Комментарий:
3 месяца использования. Без нареканий. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
поставил на i5 12400F справляется легко !
Достоинства:
Комментарий:
всё супер, отличное охлаждение за эти деньги. легко справляется с такими процессорами как 7500ф, 5600, 12400 , и ТД
Достоинства:
Комментарий:
Великолепный кулер, тихий, хорошо охлаждает. Отличная подсветка. Купил за 1776. Выглядит шикарно, очень удобный в установке и обслуживании. 75 градусов при 120 ватт тепловыделения 7500f.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный р7 на максималках 65 +-
Достоинства:
Комментарий:
хороший кулер, справляется с со своей задачей. в оперативную память не упирается. argb управление.
Достоинства:
Комментарий:
Пришло быстро, работает отлично. Упаковка не нарушена
Достоинства:
Комментарий:
Хороший кулер, охлаждает отлично, не шумит
Достоинства:
Комментарий:
Отличный кулер. Ставил на intel i5 12400F, сокет 1700. Температура в полной нагрузке не более 60гр. Очень тихий. Подсветка Argb настраиваемая.
Достоинства:
Комментарий:
Бюджетный вариант для начальных процессоров AM 5 сокета по типу 7500F, 8400F, 8700F..
Достоинства:
Комментарий:
Кулер приехал отлично упакованный, каждая часть отдельно в общей коробке. Качество отличное, все работает, нареканий нет
Кулер для процессора ID-Cooling SE-214-XT - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Кулер для процессора ID-Cooling SE-214-XT
Достоинства:
Комментарий:
тихий, охлаждает нормально, настраиваемый по цвету
Достоинства:
Комментарий:
Очень эффективный, не шумный и красивый кулер.
Достоинства:
Комментарий:
Понравился,тихий, цвет меняется через программу,полтора месяца в домашнем компьютере,пока без нареканий.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший куллер за свои деньги, с поставленными задачами справляется на ура!
Достоинства:
Комментарий:
Отличный кулер, красивый, цена-качество на высоте. Единственный момент - я бы убрал из линейки FRGB, во-первых, иногда происходит путаница у людей, которые не знают, что такое FRGB, во-вторых, зачем вообще нужен FRGB - мне непонятно. Хочешь подсветку - бери ARGB, не хочешь - бери без него.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший радиатор, очень хороший! Со своей задачей справляется на ура.
Достоинства:
Комментарий:
радиатор тепло отводит хорошо, очень тихий вентилятор, да ещё с RGB подсветкой, для корпусов с прозрачной боковиной самое то.
Достоинства:
Комментарий:
Крутится, светится - работает... Не понимаю политику Ситилинка - продавать на этой площадке дешевле чем в собственном магазине. Еще и отдавать процент за это... Не проще ли в собственном магазе сделать хотя бы такую же цену...
Достоинства:
Комментарий:
хороший, хорошо охлаждает не шумный
Достоинства:
Комментарий:
Хороший кулер. Не шумит. Доволен покупкой.
Достоинства:
Комментарий:
Кулёк замечательный, в комплекте все самое необходимое, термопасты из комплекта хватило дополнительно на видеокарту даже.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошее охлаждение. На скриншоте видно. Под нагрузкой 50 - 60 град будет. На термо пасте. Спасибо ИД Кулинг только и надо покупать. Крепится легко.
Достоинства:
Комментарий:
кулер хорош крепление все 12400 охлаждает))
Достоинства:
Комментарий:
Нормал, 12400f охлаждает хорошо, хотя процессор сам по себе холодный довольно-таки.
Достоинства:
Комментарий:
простая установка. давольно тихий. приятная подсветка.
Достоинства:
Комментарий:
куллер хороший, правдо по габаритам не много не подходит, но главное чтт работает
Достоинства:
Комментарий:
3 месяца использования. Без нареканий. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
поставил на i5 12400F справляется легко !
Достоинства:
Комментарий:
всё супер, отличное охлаждение за эти деньги. легко справляется с такими процессорами как 7500ф, 5600, 12400 , и ТД
Достоинства:
Комментарий:
Великолепный кулер, тихий, хорошо охлаждает. Отличная подсветка. Купил за 1776. Выглядит шикарно, очень удобный в установке и обслуживании. 75 градусов при 120 ватт тепловыделения 7500f.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный р7 на максималках 65 +-
Достоинства:
Комментарий:
хороший кулер, справляется с со своей задачей. в оперативную память не упирается. argb управление.
Достоинства:
Комментарий:
Пришло быстро, работает отлично. Упаковка не нарушена
Достоинства:
Комментарий:
Хороший кулер, охлаждает отлично, не шумит
Достоинства:
Комментарий:
Отличный кулер. Ставил на intel i5 12400F, сокет 1700. Температура в полной нагрузке не более 60гр. Очень тихий. Подсветка Argb настраиваемая.
Достоинства:
Комментарий:
Бюджетный вариант для начальных процессоров AM 5 сокета по типу 7500F, 8400F, 8700F..
Достоинства:
Комментарий:
Кулер приехал отлично упакованный, каждая часть отдельно в общей коробке. Качество отличное, все работает, нареканий нет