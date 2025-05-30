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Кулер для процессора ID-Cooling SE-214-XT купить с доставкой в Москве
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Кулер для процессора ID-Cooling SE-214-XT

27 Отзывы
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Кулер для процессора ID-Cooling SE-214-XT - фото 1
Кулер для процессора ID-Cooling SE-214-XT - фото 2
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Кулер для процессора ID-Cooling SE-214-XT - фото 5
Кулер для процессора ID-Cooling SE-214-XT - фото 6
Кулер для процессора ID-Cooling SE-214-XT - фото 7
Кулер для процессора ID-Cooling SE-214-XT - фото 8
Кулер для процессора ID-Cooling SE-214-XT - фото 9
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Кулер для процессора ID-Cooling SE-214-XT - фото 11
Кулер для процессора ID-Cooling SE-214-XT - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
180
  • Кулер для процессора ID-Cooling SE-214-XT - фото 1
  • Кулер для процессора ID-Cooling SE-214-XT - фото 2
  • Кулер для процессора ID-Cooling SE-214-XT - фото 3
  • Кулер для процессора ID-Cooling SE-214-XT - фото 4
  • Кулер для процессора ID-Cooling SE-214-XT - фото 5
  • Кулер для процессора ID-Cooling SE-214-XT - фото 6
  • Кулер для процессора ID-Cooling SE-214-XT - фото 7
  • Кулер для процессора ID-Cooling SE-214-XT - фото 8
  • Кулер для процессора ID-Cooling SE-214-XT - фото 9
  • Кулер для процессора ID-Cooling SE-214-XT - фото 10
  • Кулер для процессора ID-Cooling SE-214-XT - фото 11
  • Кулер для процессора ID-Cooling SE-214-XT - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 540112
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Характеристики

Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Кулер для процессора
Максимальная скорость вращения, об/мин
1500
Минимальная скорость вращения, об/мин
500
Производство
Китай
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
AMD, Intel
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
180
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500-1500 об/мин
Уровень шума
26.6
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х45х20
Вес, г.
740

Описание товара Кулер для процессора ID-Cooling SE-214-XT

Кулер для процессора ID-COOLING SE-214-XT предназначен для отведения и рассеивания тепла, выделяемого ЦПУ. В конструкции системы охлаждения башенного типа применены 4 тепловые трубки, алюминиевый радиатор и алюминиево-медное основание. Устройство может рассеивать до 180 Вт тепловой энергии и подходит для производительного центрального процессора с повышенной теплонагруженностью.

Отзывы о товаре Кулер для процессора ID-Cooling SE-214-XT

Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Владислав Ф.

Достоинства:


Комментарий:
тихий, охлаждает нормально, настраиваемый по цвету
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Геннадий П.

Достоинства:


Комментарий:
Очень эффективный, не шумный и красивый кулер.
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Александр О.

Достоинства:


Комментарий:
Понравился,тихий, цвет меняется через программу,полтора месяца в домашнем компьютере,пока без нареканий.
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Вячеслав В.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший куллер за свои деньги, с поставленными задачами справляется на ура!
Источник: Яндекс Маркет
08.04.2025
Григорий Г.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный кулер, красивый, цена-качество на высоте. Единственный момент - я бы убрал из линейки FRGB, во-первых, иногда происходит путаница у людей, которые не знают, что такое FRGB, во-вторых, зачем вообще нужен FRGB - мне непонятно. Хочешь подсветку - бери ARGB, не хочешь - бери без него.
Источник: Яндекс Маркет
30.03.2025
Иван Е.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший радиатор, очень хороший! Со своей задачей справляется на ура.
Источник: Яндекс Маркет
22.03.2025
Вадим А.

Достоинства:


Комментарий:
радиатор тепло отводит хорошо, очень тихий вентилятор, да ещё с RGB подсветкой, для корпусов с прозрачной боковиной самое то.
Источник: Яндекс Маркет
21.03.2025
Александр А.

Достоинства:


Комментарий:
Крутится, светится - работает... Не понимаю политику Ситилинка - продавать на этой площадке дешевле чем в собственном магазине. Еще и отдавать процент за это... Не проще ли в собственном магазе сделать хотя бы такую же цену...
Источник: Яндекс Маркет
21.03.2025
Иван П.

Достоинства:


Комментарий:
хороший, хорошо охлаждает не шумный
Источник: Яндекс Маркет
15.03.2025
Сергей Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший кулер. Не шумит. Доволен покупкой.
Источник: Яндекс Маркет
09.03.2025
Иван И.

Достоинства:


Комментарий:
Кулёк замечательный, в комплекте все самое необходимое, термопасты из комплекта хватило дополнительно на видеокарту даже.
Источник: Яндекс Маркет
08.03.2025
Вадим К.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошее охлаждение. На скриншоте видно. Под нагрузкой 50 - 60 град будет. На термо пасте. Спасибо ИД Кулинг только и надо покупать. Крепится легко.
Источник: Яндекс Маркет
07.03.2025
Марат О.

Достоинства:


Комментарий:
кулер хорош крепление все 12400 охлаждает))
Источник: Яндекс Маркет
05.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Нормал, 12400f охлаждает хорошо, хотя процессор сам по себе холодный довольно-таки.
Источник: Яндекс Маркет
03.03.2025
Илья Р.

Достоинства:


Комментарий:
простая установка. давольно тихий. приятная подсветка.
Источник: Яндекс Маркет
23.02.2025
Евгений Г.

Достоинства:


Комментарий:
куллер хороший, правдо по габаритам не много не подходит, но главное чтт работает
Источник: Яндекс Маркет
22.02.2025
Илья П.

Достоинства:


Комментарий:
3 месяца использования. Без нареканий. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
21.02.2025
Вячеслав Г.

Достоинства:


Комментарий:
поставил на i5 12400F справляется легко !
Источник: Яндекс Маркет
20.02.2025
Владимир Я.

Достоинства:


Комментарий:
всё супер, отличное охлаждение за эти деньги. легко справляется с такими процессорами как 7500ф, 5600, 12400 , и ТД
Источник: Яндекс Маркет
20.02.2025
Данил Г.

Достоинства:


Комментарий:
Великолепный кулер, тихий, хорошо охлаждает. Отличная подсветка. Купил за 1776. Выглядит шикарно, очень удобный в установке и обслуживании. 75 градусов при 120 ватт тепловыделения 7500f.
Источник: Яндекс Маркет
18.02.2025
Андрей Х.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный р7 на максималках 65 +-
Источник: Яндекс Маркет
04.02.2025
Антон З.

Достоинства:


Комментарий:
хороший кулер, справляется с со своей задачей. в оперативную память не упирается. argb управление.
Источник: Яндекс Маркет
26.12.2024
Татьяна Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Пришло быстро, работает отлично. Упаковка не нарушена
Источник: Яндекс Маркет
21.12.2024
Наталья В.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший кулер, охлаждает отлично, не шумит
Источник: Яндекс Маркет
25.11.2024
Алексей Ц.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный кулер. Ставил на intel i5 12400F, сокет 1700. Температура в полной нагрузке не более 60гр. Очень тихий. Подсветка Argb настраиваемая.
Источник: Яндекс Маркет
24.11.2024
Егор Р.

Достоинства:


Комментарий:
Бюджетный вариант для начальных процессоров AM 5 сокета по типу 7500F, 8400F, 8700F..
Источник: Яндекс Маркет
20.11.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Кулер приехал отлично упакованный, каждая часть отдельно в общей коробке. Качество отличное, все работает, нареканий нет



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Характеристики
Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Кулер для процессора
Максимальная скорость вращения, об/мин
1500
Минимальная скорость вращения, об/мин
500
Производство
Китай
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
AMD, Intel
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Развернуть
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
180
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500-1500 об/мин
Уровень шума
26.6
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Описание
Кулер для процессора ID-COOLING SE-214-XT предназначен для отведения и рассеивания тепла, выделяемого ЦПУ. В конструкции системы охлаждения башенного типа применены 4 тепловые трубки, алюминиевый радиатор и алюминиево-медное основание. Устройство может рассеивать до 180 Вт тепловой энергии и подходит для производительного центрального процессора с повышенной теплонагруженностью.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Владислав Ф.

Достоинства:


Комментарий:
тихий, охлаждает нормально, настраиваемый по цвету
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Геннадий П.

Достоинства:


Комментарий:
Очень эффективный, не шумный и красивый кулер.
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Александр О.

Достоинства:


Комментарий:
Понравился,тихий, цвет меняется через программу,полтора месяца в домашнем компьютере,пока без нареканий.
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Вячеслав В.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший куллер за свои деньги, с поставленными задачами справляется на ура!
Источник: Яндекс Маркет
08.04.2025
Григорий Г.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный кулер, красивый, цена-качество на высоте. Единственный момент - я бы убрал из линейки FRGB, во-первых, иногда происходит путаница у людей, которые не знают, что такое FRGB, во-вторых, зачем вообще нужен FRGB - мне непонятно. Хочешь подсветку - бери ARGB, не хочешь - бери без него.
Источник: Яндекс Маркет
30.03.2025
Иван Е.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший радиатор, очень хороший! Со своей задачей справляется на ура.
Источник: Яндекс Маркет
22.03.2025
Вадим А.

Достоинства:


Комментарий:
радиатор тепло отводит хорошо, очень тихий вентилятор, да ещё с RGB подсветкой, для корпусов с прозрачной боковиной самое то.
Источник: Яндекс Маркет
21.03.2025
Александр А.

Достоинства:


Комментарий:
Крутится, светится - работает... Не понимаю политику Ситилинка - продавать на этой площадке дешевле чем в собственном магазине. Еще и отдавать процент за это... Не проще ли в собственном магазе сделать хотя бы такую же цену...
Источник: Яндекс Маркет
21.03.2025
Иван П.

Достоинства:


Комментарий:
хороший, хорошо охлаждает не шумный
Источник: Яндекс Маркет
15.03.2025
Сергей Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший кулер. Не шумит. Доволен покупкой.
Источник: Яндекс Маркет
09.03.2025
Иван И.

Достоинства:


Комментарий:
Кулёк замечательный, в комплекте все самое необходимое, термопасты из комплекта хватило дополнительно на видеокарту даже.
Источник: Яндекс Маркет
08.03.2025
Вадим К.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошее охлаждение. На скриншоте видно. Под нагрузкой 50 - 60 град будет. На термо пасте. Спасибо ИД Кулинг только и надо покупать. Крепится легко.
Источник: Яндекс Маркет
07.03.2025
Марат О.

Достоинства:


Комментарий:
кулер хорош крепление все 12400 охлаждает))
Источник: Яндекс Маркет
05.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Нормал, 12400f охлаждает хорошо, хотя процессор сам по себе холодный довольно-таки.
Источник: Яндекс Маркет
03.03.2025
Илья Р.

Достоинства:


Комментарий:
простая установка. давольно тихий. приятная подсветка.
Источник: Яндекс Маркет
23.02.2025
Евгений Г.

Достоинства:


Комментарий:
куллер хороший, правдо по габаритам не много не подходит, но главное чтт работает
Источник: Яндекс Маркет
22.02.2025
Илья П.

Достоинства:


Комментарий:
3 месяца использования. Без нареканий. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
21.02.2025
Вячеслав Г.

Достоинства:


Комментарий:
поставил на i5 12400F справляется легко !
Источник: Яндекс Маркет
20.02.2025
Владимир Я.

Достоинства:


Комментарий:
всё супер, отличное охлаждение за эти деньги. легко справляется с такими процессорами как 7500ф, 5600, 12400 , и ТД
Источник: Яндекс Маркет
20.02.2025
Данил Г.

Достоинства:


Комментарий:
Великолепный кулер, тихий, хорошо охлаждает. Отличная подсветка. Купил за 1776. Выглядит шикарно, очень удобный в установке и обслуживании. 75 градусов при 120 ватт тепловыделения 7500f.
Источник: Яндекс Маркет
18.02.2025
Андрей Х.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный р7 на максималках 65 +-
Источник: Яндекс Маркет
04.02.2025
Антон З.

Достоинства:


Комментарий:
хороший кулер, справляется с со своей задачей. в оперативную память не упирается. argb управление.
Источник: Яндекс Маркет
26.12.2024
Татьяна Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Пришло быстро, работает отлично. Упаковка не нарушена
Источник: Яндекс Маркет
21.12.2024
Наталья В.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший кулер, охлаждает отлично, не шумит
Источник: Яндекс Маркет
25.11.2024
Алексей Ц.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный кулер. Ставил на intel i5 12400F, сокет 1700. Температура в полной нагрузке не более 60гр. Очень тихий. Подсветка Argb настраиваемая.
Источник: Яндекс Маркет
24.11.2024
Егор Р.

Достоинства:


Комментарий:
Бюджетный вариант для начальных процессоров AM 5 сокета по типу 7500F, 8400F, 8700F..
Источник: Яндекс Маркет
20.11.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Кулер приехал отлично упакованный, каждая часть отдельно в общей коробке. Качество отличное, все работает, нареканий нет


Кулер для процессора ID-Cooling SE-214-XT - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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