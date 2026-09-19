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Вентилятор для корпуса ExeGate Mirage-S (EX281211RUS) купить с доставкой в Москве
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Вентилятор для корпуса ExeGate Mirage-S (EX281211RUS)

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Вентилятор для корпуса ExeGate Mirage-S (EX281211RUS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-20%
360 руб.  450 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 364388
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Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Размеры в упаковке, см
15х7х5
Вес, г.
80

Описание товара Вентилятор для корпуса ExeGate Mirage-S (EX281211RUS)

Высококлассный вентилятор для корпуса, все преимущества которого по достоинству оценит каждый пользователь. Данная модель оснащена качественными подшипниками, которые обеспечивают стабильную работу комплектующего и устранение избыточной вибрации и шума. Что немаловажно, данная модель очень проста в установке и изготовлена при использовании исключительно высококачественных материалов, что гарантирует непревзойденную долговечность рассматриваемого комплектующего. ExeGate Mirage-S - это отличный выбор для каждого ценителя качества даже в самой мельчайшей детали.

Отзывы о товаре Вентилятор для корпуса ExeGate Mirage-S (EX281211RUS)




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Описание
Высококлассный вентилятор для корпуса, все преимущества которого по достоинству оценит каждый пользователь. Данная модель оснащена качественными подшипниками, которые обеспечивают стабильную работу комплектующего и устранение избыточной вибрации и шума. Что немаловажно, данная модель очень проста в установке и изготовлена при использовании исключительно высококачественных материалов, что гарантирует непревзойденную долговечность рассматриваемого комплектующего. ExeGate Mirage-S - это отличный выбор для каждого ценителя качества даже в самой мельчайшей детали.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Вентилятор для корпуса ExeGate Mirage-S (EX281211RUS) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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