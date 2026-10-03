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Вентилятор для корпуса Arctic Cooling ARCTIC S8038-7K (ACFAN00288A) купить с доставкой в Москве
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Вентилятор для корпуса Arctic Cooling ARCTIC S8038-7K (ACFAN00288A)

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Вентилятор для корпуса Arctic Cooling ARCTIC S8038-7K (ACFAN00288A) - фото 1
Вентилятор для корпуса Arctic Cooling ARCTIC S8038-7K (ACFAN00288A) - фото 2
Вентилятор для корпуса Arctic Cooling ARCTIC S8038-7K (ACFAN00288A) - фото 3
Вентилятор для корпуса Arctic Cooling ARCTIC S8038-7K (ACFAN00288A) - фото 4
Вентилятор для корпуса Arctic Cooling ARCTIC S8038-7K (ACFAN00288A) - фото 5
Вентилятор для корпуса Arctic Cooling ARCTIC S8038-7K (ACFAN00288A) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
качения
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
80
Скорость вращения вентилятора
500-7000 об/мин
  • Вентилятор для корпуса Arctic Cooling ARCTIC S8038-7K (ACFAN00288A) - фото 1
  • Вентилятор для корпуса Arctic Cooling ARCTIC S8038-7K (ACFAN00288A) - фото 2
  • Вентилятор для корпуса Arctic Cooling ARCTIC S8038-7K (ACFAN00288A) - фото 3
  • Вентилятор для корпуса Arctic Cooling ARCTIC S8038-7K (ACFAN00288A) - фото 4
  • Вентилятор для корпуса Arctic Cooling ARCTIC S8038-7K (ACFAN00288A) - фото 5
  • Вентилятор для корпуса Arctic Cooling ARCTIC S8038-7K (ACFAN00288A) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 643606
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Характеристики

Бренд
ARCTIC COOLING
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Подсветка
нет
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
качения
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
80
Скорость вращения вентилятора
500-7000 об/мин
Регулятор оборотов (PWM)
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
8х8х4
Вес, г.
146

Описание товара Вентилятор для корпуса Arctic Cooling ARCTIC S8038-7K (ACFAN00288A)

Вентилятор Arctic Cooling S8038-7K [ACFAN00288A] способен автоматически «разгоняться» от 500 до 7000 об/мин и создавать воздушный поток интенсивностью до 70 футов в указанную единицу времени. Это делает его подходящим для использования в составе офисных и игровых систем, которые работают под интенсивной нагрузкой. Кулер своевременно охлаждает компоненты, не позволяя им перегреваться и выходить из строя. Его конструкция основана на подшипнике качения, поэтому работает вентилятор практически бесшумно. Диаметр Arctic Cooling S8038-7K [ACFAN00288A] составляет 8 см.



Теги товара: Для корпуса, 80 мм, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Вентилятор для корпуса Arctic Cooling ARCTIC S8038-7K (ACFAN00288A)




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Характеристики
Бренд
ARCTIC COOLING
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Подсветка
нет
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
качения
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
80
Скорость вращения вентилятора
500-7000 об/мин
Регулятор оборотов (PWM)
да
Страна производитель
Китай
Описание
Вентилятор Arctic Cooling S8038-7K [ACFAN00288A] способен автоматически «разгоняться» от 500 до 7000 об/мин и создавать воздушный поток интенсивностью до 70 футов в указанную единицу времени. Это делает его подходящим для использования в составе офисных и игровых систем, которые работают под интенсивной нагрузкой. Кулер своевременно охлаждает компоненты, не позволяя им перегреваться и выходить из строя. Его конструкция основана на подшипнике качения, поэтому работает вентилятор практически бесшумно. Диаметр Arctic Cooling S8038-7K [ACFAN00288A] составляет 8 см.


Теги товара: Для корпуса, 80 мм, 4-pin, 4-pin PWM
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