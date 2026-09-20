Вентилятор для корпуса Arctic P8 Value Pack 80x80x25mm Black (ACFAN00153A)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Вентилятор для корпуса Arctic P8 Value Pack 80x80x25mm Black (ACFAN00153A)
Комплект вентиляторов Arctic Cooling P8 Value Pack [ACFAN00153A] включает сразу 5 однотипных корпусных кулеров, которые позволят вам оборудовать системный блок эффективной системой отвода избыточного тепла от нагревающихся в процессе работы компонентов. Каждое из представленных в наборе изделий отличается габаритами 80x80 мм и предполагает подключение к порту питания 3-pin. Для присоединения к данному разъему вентилятор получает кабель длиной 400 мм. Снабженные черными каркасами и крыльчатками черного цвета с 5 лопастями корпусные вентиляторы из комплекта Arctic Cooling P8 Value Pack [ACFAN00153A] в процессе работы осуществляют вращение со скоростью 3000 об/мин. Наибольшая шумность каждого такого компонента системы охлаждения системного блока находится на уровне 22.5 дБ. Вместе с набором вентиляторов вам предлагается комплект крепежных винтов, с помощью которых вы сможете осуществить их установку.
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Теги товара: Для корпуса, 80 мм, 3000 об/мин
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Теги товара: Для корпуса, 80 мм, 3000 об/мин
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