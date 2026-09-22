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Вентилятор ID-Cooling SE-214-XT V2 ARGB купить с доставкой в Москве
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Вентилятор ID-Cooling SE-214-XT V2 ARGB

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Вентилятор ID-Cooling SE-214-XT V2 ARGB - фото 1
Вентилятор ID-Cooling SE-214-XT V2 ARGB - фото 2
Вентилятор ID-Cooling SE-214-XT V2 ARGB - фото 3
Вентилятор ID-Cooling SE-214-XT V2 ARGB - фото 4
Вентилятор ID-Cooling SE-214-XT V2 ARGB - фото 5
Вентилятор ID-Cooling SE-214-XT V2 ARGB - фото 6
Вентилятор ID-Cooling SE-214-XT V2 ARGB - фото 7
Вентилятор ID-Cooling SE-214-XT V2 ARGB - фото 8
Вентилятор ID-Cooling SE-214-XT V2 ARGB - фото 9
Вентилятор ID-Cooling SE-214-XT V2 ARGB - фото 10
Вентилятор ID-Cooling SE-214-XT V2 ARGB - фото 11
Вентилятор ID-Cooling SE-214-XT V2 ARGB - фото 12
Вентилятор ID-Cooling SE-214-XT V2 ARGB - фото 13
Вентилятор ID-Cooling SE-214-XT V2 ARGB - фото 14
Вентилятор ID-Cooling SE-214-XT V2 ARGB - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор для ноутбука
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2066, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
200
Диаметр вентилятора, мм
120
  • Вентилятор ID-Cooling SE-214-XT V2 ARGB - фото 1
  • Вентилятор ID-Cooling SE-214-XT V2 ARGB - фото 2
  • Вентилятор ID-Cooling SE-214-XT V2 ARGB - фото 3
  • Вентилятор ID-Cooling SE-214-XT V2 ARGB - фото 4
  • Вентилятор ID-Cooling SE-214-XT V2 ARGB - фото 5
  • Вентилятор ID-Cooling SE-214-XT V2 ARGB - фото 6
  • Вентилятор ID-Cooling SE-214-XT V2 ARGB - фото 7
  • Вентилятор ID-Cooling SE-214-XT V2 ARGB - фото 8
  • Вентилятор ID-Cooling SE-214-XT V2 ARGB - фото 9
  • Вентилятор ID-Cooling SE-214-XT V2 ARGB - фото 10
  • Вентилятор ID-Cooling SE-214-XT V2 ARGB - фото 11
  • Вентилятор ID-Cooling SE-214-XT V2 ARGB - фото 12
  • Вентилятор ID-Cooling SE-214-XT V2 ARGB - фото 13
  • Вентилятор ID-Cooling SE-214-XT V2 ARGB - фото 14
  • Вентилятор ID-Cooling SE-214-XT V2 ARGB - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722802
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Характеристики

Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Вентилятор для ноутбука
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2066, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
200
Диаметр вентилятора, мм
120
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х11х10
Вес, г.
550

Описание товара Вентилятор ID-Cooling SE-214-XT V2 ARGB

? ID-COOLING SE-214-XT V2 ARGB — это современный башенный кулер для процессора с эффективной системой охлаждения, рассчитанный на максимальный TDP до 200 Вт. Он совместим с широким спектром современных сокетов Intel и AMD, включая AM5, AM4, LGA1851, LGA1700, LGA1200, LGA1150, LGA1151, LGA1151 v2, LGA1155 и LGA1156, что делает его универсальным решением для большинства современных платформ. ? Конструкция кулера включает четыре тепловые трубки с прямым контактом и массивный алюминиевый радиатор, что обеспечивает эффективный теплоотвод даже при высоких нагрузках. Размеры устройства составляют 128?73?152 мм, а вес — 550 г, что позволяет установить его в большинстве стандартных корпусов без ограничений по совместимости. ? Для активного охлаждения используется один 120-мм вентилятор с гидродинамическим подшипником (FDB), который работает в диапазоне от 300 до 2000 об/мин и обеспечивает максимальный воздушный поток 58 CFM при уровне шума не выше 27.2 дБ. Поддержка PWM позволяет гибко регулировать скорость вращения вентилятора в зависимости от температуры процессора для достижения оптимального баланса между производительностью и тишиной. ? Встроенная ARGB-подсветка с возможностью подключения по 3-pin 5V (ARGB) разъему позволяет синхронизировать световые эффекты с остальными компонентами системы. Кулер отличается стильным черным дизайном и легко впишется в любой игровой или рабочий компьютер, подчеркивая индивидуальность вашей сборки.



Теги товара: 120 мм, Алюминий, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Вентилятор ID-Cooling SE-214-XT V2 ARGB




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Характеристики
Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Вентилятор для ноутбука
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2066, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
200
Диаметр вентилятора, мм
120
Развернуть
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Описание
? ID-COOLING SE-214-XT V2 ARGB — это современный башенный кулер для процессора с эффективной системой охлаждения, рассчитанный на максимальный TDP до 200 Вт. Он совместим с широким спектром современных сокетов Intel и AMD, включая AM5, AM4, LGA1851, LGA1700, LGA1200, LGA1150, LGA1151, LGA1151 v2, LGA1155 и LGA1156, что делает его универсальным решением для большинства современных платформ. ? Конструкция кулера включает четыре тепловые трубки с прямым контактом и массивный алюминиевый радиатор, что обеспечивает эффективный теплоотвод даже при высоких нагрузках. Размеры устройства составляют 128?73?152 мм, а вес — 550 г, что позволяет установить его в большинстве стандартных корпусов без ограничений по совместимости. ? Для активного охлаждения используется один 120-мм вентилятор с гидродинамическим подшипником (FDB), который работает в диапазоне от 300 до 2000 об/мин и обеспечивает максимальный воздушный поток 58 CFM при уровне шума не выше 27.2 дБ. Поддержка PWM позволяет гибко регулировать скорость вращения вентилятора в зависимости от температуры процессора для достижения оптимального баланса между производительностью и тишиной. ? Встроенная ARGB-подсветка с возможностью подключения по 3-pin 5V (ARGB) разъему позволяет синхронизировать световые эффекты с остальными компонентами системы. Кулер отличается стильным черным дизайном и легко впишется в любой игровой или рабочий компьютер, подчеркивая индивидуальность вашей сборки.


Теги товара: 120 мм, Алюминий, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM
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Отзывы


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