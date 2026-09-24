Top.Mail.Ru
Вентилятор (кулер) для ноутбука MSI GE63VR GE73VR GPU купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Вентилятор (кулер) для ноутбука MSI GE63VR GE73VR GPU

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Вентилятор (кулер) для ноутбука MSI GE63VR GE73VR GPU
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Количество вентиляторов
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-1%
1 520 руб.  1 540 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707672
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Вентилятор (кулер) для ноутбука MSI GE63VR GE73VR GPU
1 520 руб. -1%
1 540 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NoName
Тип товара
Кулер
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Количество вентиляторов
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
5х5х1
Вес, г.
100

Описание товара Вентилятор (кулер) для ноутбука MSI GE63VR GE73VR GPU

Высококачественный вентилятор (кулер) торговой марки для ноутбука обеспечивает быстрое охлаждение корпуса, с низким уровнем шума. Вентилятор для ноутбука является частью системы охлаждения и выполняет самую главную роль - отвод тепла по медным трубкам с газом внутри. Кулер поддерживает соответствующую температуру внутри ноутбука, предотвращает от перегревания, поломки и выхода компьютера из строя, состоит из вентилятора, радиатора, отверстий на корпусе. Совместимые устройства: MSI GE63VR, MS-16P1, GE73VR, MS-17C1.



Теги товара: Для корпуса

Отзывы о товаре Вентилятор (кулер) для ноутбука MSI GE63VR GE73VR GPU




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
NoName
Тип товара
Кулер
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Количество вентиляторов
1
Страна производитель
Китай
Описание
Высококачественный вентилятор (кулер) торговой марки для ноутбука обеспечивает быстрое охлаждение корпуса, с низким уровнем шума. Вентилятор для ноутбука является частью системы охлаждения и выполняет самую главную роль - отвод тепла по медным трубкам с газом внутри. Кулер поддерживает соответствующую температуру внутри ноутбука, предотвращает от перегревания, поломки и выхода компьютера из строя, состоит из вентилятора, радиатора, отверстий на корпусе. Совместимые устройства: MSI GE63VR, MS-16P1, GE73VR, MS-17C1.


Теги товара: Для корпуса
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Вентилятор (кулер) для ноутбука MSI GE63VR GE73VR GPU - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1520 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...