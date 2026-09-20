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Кулер для процессора Deepcool AG400 (R-AG400-BKNNMN-G-1) купить с доставкой в Москве
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Кулер для процессора Deepcool AG400 (R-AG400-BKNNMN-G-1)

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Кулер для процессора Deepcool AG400 (R-AG400-BKNNMN-G-1) - фото 1
Кулер для процессора Deepcool AG400 (R-AG400-BKNNMN-G-1) - фото 2
Кулер для процессора Deepcool AG400 (R-AG400-BKNNMN-G-1) - фото 3
Кулер для процессора Deepcool AG400 (R-AG400-BKNNMN-G-1) - фото 4
Кулер для процессора Deepcool AG400 (R-AG400-BKNNMN-G-1) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
220
Диаметр вентилятора, мм
120
  • Кулер для процессора Deepcool AG400 (R-AG400-BKNNMN-G-1) - фото 1
  • Кулер для процессора Deepcool AG400 (R-AG400-BKNNMN-G-1) - фото 2
  • Кулер для процессора Deepcool AG400 (R-AG400-BKNNMN-G-1) - фото 3
  • Кулер для процессора Deepcool AG400 (R-AG400-BKNNMN-G-1) - фото 4
  • Кулер для процессора Deepcool AG400 (R-AG400-BKNNMN-G-1) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 570 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 651905
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Кулер для процессора Deepcool AG400 (R-AG400-BKNNMN-G-1)
1 570 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Deepcool
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
нет
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
220
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
2000 об/мин
Уровень шума
31.6
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х45х36
Вес, г.
600

Описание товара Кулер для процессора Deepcool AG400 (R-AG400-BKNNMN-G-1)

Кулер для процессора DEEPCOOL AG400 [R-AG400-BKNNMN-G-1] представляет собой эффективную систему охлаждения. Он имеет компактный размер, что позволяет установить его даже в небольшие системные блоки. Его радиатор выполнен из алюминия, который способен эффективно отводить тепло от процессора. DEEPCOOL AG400 [R-AG400-BKNNMN-G-1] поддерживает интеграцию с процессорами Intel и AMD. Он оснащен «тихим» вентилятором (до 32.5 дБ) с шагом регулировки оборотов в пределах от 500 до 2000 об/мин. Это позволяет подстроить его под требуемый уровень шума и охлаждения. Установка представленного кулера достаточно проста и не требует использования дополнительных инструментов.

Отзывы о товаре Кулер для процессора Deepcool AG400 (R-AG400-BKNNMN-G-1)




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Характеристики
Бренд
Deepcool
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
нет
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
220
Развернуть
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
2000 об/мин
Уровень шума
31.6
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Описание
Кулер для процессора DEEPCOOL AG400 [R-AG400-BKNNMN-G-1] представляет собой эффективную систему охлаждения. Он имеет компактный размер, что позволяет установить его даже в небольшие системные блоки. Его радиатор выполнен из алюминия, который способен эффективно отводить тепло от процессора. DEEPCOOL AG400 [R-AG400-BKNNMN-G-1] поддерживает интеграцию с процессорами Intel и AMD. Он оснащен «тихим» вентилятором (до 32.5 дБ) с шагом регулировки оборотов в пределах от 500 до 2000 об/мин. Это позволяет подстроить его под требуемый уровень шума и охлаждения. Установка представленного кулера достаточно проста и не требует использования дополнительных инструментов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кулер для процессора Deepcool AG400 (R-AG400-BKNNMN-G-1) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 1570 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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