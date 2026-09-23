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Кулер для процессора Deepcool AG400 BK ARGB (R-AG400-BKANMC-G-2) купить с доставкой в Москве
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Кулер для процессора Deepcool AG400 BK ARGB (R-AG400-BKANMC-G-2)

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Кулер для процессора Deepcool AG400 BK ARGB (R-AG400-BKANMC-G-2) - фото 1
Кулер для процессора Deepcool AG400 BK ARGB (R-AG400-BKANMC-G-2) - фото 2
Кулер для процессора Deepcool AG400 BK ARGB (R-AG400-BKANMC-G-2) - фото 3
Кулер для процессора Deepcool AG400 BK ARGB (R-AG400-BKANMC-G-2) - фото 4
Кулер для процессора Deepcool AG400 BK ARGB (R-AG400-BKANMC-G-2) - фото 5
Кулер для процессора Deepcool AG400 BK ARGB (R-AG400-BKANMC-G-2) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
220
  • Кулер для процессора Deepcool AG400 BK ARGB (R-AG400-BKANMC-G-2) - фото 1
  • Кулер для процессора Deepcool AG400 BK ARGB (R-AG400-BKANMC-G-2) - фото 2
  • Кулер для процессора Deepcool AG400 BK ARGB (R-AG400-BKANMC-G-2) - фото 3
  • Кулер для процессора Deepcool AG400 BK ARGB (R-AG400-BKANMC-G-2) - фото 4
  • Кулер для процессора Deepcool AG400 BK ARGB (R-AG400-BKANMC-G-2) - фото 5
  • Кулер для процессора Deepcool AG400 BK ARGB (R-AG400-BKANMC-G-2) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 680 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 625601
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Кулер для процессора Deepcool AG400 BK ARGB (R-AG400-BKANMC-G-2)
1 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Deepcool
Тип товара
Кулер для процессора
Максимальная скорость вращения, об/мин
2000
Минимальная скорость вращения, об/мин
500
Производство
Китай
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
AMD, Intel
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Дополнительно
термопаста в комплекте
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
220
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500-2100 об/мин
Уровень шума
31.6
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х13х9
Вес, кг.
1.01

Описание товара Кулер для процессора Deepcool AG400 BK ARGB (R-AG400-BKANMC-G-2)

DeepCool AG400 BK ARGB — это 120-мм однобашенный процессорный кулер созданный на основе наших предыдущих наработок в области высококачественного охлаждения, но несколько упрощённый для улучшения соотношения цена/производительность.

Отзывы о товаре Кулер для процессора Deepcool AG400 BK ARGB (R-AG400-BKANMC-G-2)




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Характеристики
Бренд
Deepcool
Тип товара
Кулер для процессора
Максимальная скорость вращения, об/мин
2000
Минимальная скорость вращения, об/мин
500
Производство
Китай
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
AMD, Intel
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Развернуть
Термопаста в комплекте
Да
Дополнительно
термопаста в комплекте
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
220
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500-2100 об/мин
Уровень шума
31.6
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Описание
DeepCool AG400 BK ARGB — это 120-мм однобашенный процессорный кулер созданный на основе наших предыдущих наработок в области высококачественного охлаждения, но несколько упрощённый для улучшения соотношения цена/производительность.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кулер для процессора Deepcool AG400 BK ARGB (R-AG400-BKANMC-G-2) - данный товар вы можете купить по цене 1680 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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