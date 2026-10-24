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Кулер Deepcool CK-11508 (DP-ICAS-CK11508) купить с доставкой в Москве
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Кулер Deepcool CK-11508 (DP-ICAS-CK11508)

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Кулер Deepcool CK-11508 (DP-ICAS-CK11508) - фото 1
Кулер Deepcool CK-11508 (DP-ICAS-CK11508) - фото 2
Кулер Deepcool CK-11508 (DP-ICAS-CK11508) - фото 3
Кулер Deepcool CK-11508 (DP-ICAS-CK11508) - фото 4
Кулер Deepcool CK-11508 (DP-ICAS-CK11508) - фото 5
Кулер Deepcool CK-11508 (DP-ICAS-CK11508) - фото 6
Кулер Deepcool CK-11508 (DP-ICAS-CK11508) - фото 7
Кулер Deepcool CK-11508 (DP-ICAS-CK11508) - фото 8
Кулер Deepcool CK-11508 (DP-ICAS-CK11508) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Socket
LGA 1156, LGA 1200
Тип коннектора
3 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
65
Диаметр вентилятора, мм
92
  • Кулер Deepcool CK-11508 (DP-ICAS-CK11508) - фото 1
  • Кулер Deepcool CK-11508 (DP-ICAS-CK11508) - фото 2
  • Кулер Deepcool CK-11508 (DP-ICAS-CK11508) - фото 3
  • Кулер Deepcool CK-11508 (DP-ICAS-CK11508) - фото 4
  • Кулер Deepcool CK-11508 (DP-ICAS-CK11508) - фото 5
  • Кулер Deepcool CK-11508 (DP-ICAS-CK11508) - фото 6
  • Кулер Deepcool CK-11508 (DP-ICAS-CK11508) - фото 7
  • Кулер Deepcool CK-11508 (DP-ICAS-CK11508) - фото 8
  • Кулер Deepcool CK-11508 (DP-ICAS-CK11508) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-37%
430 руб.  680 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 559903
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Кулер Deepcool CK-11508 (DP-ICAS-CK11508)
430 руб. -37%
680 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Deepcool
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel
Подсветка
нет
Socket
LGA 1156, LGA 1200
Тип коннектора
3 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
65
Диаметр вентилятора, мм
92
Скорость вращения вентилятора
2200 об/мин
Уровень шума
26.3
Регулятор оборотов (PWM)
нет
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х8
Вес, г.
800

Описание товара Кулер Deepcool CK-11508 (DP-ICAS-CK11508)

Кулер DEEPCOOL CK-11508 V2 оснащен 92 мм вентилятором, который обеспечивает отличный баланс между объемом потока воздуха и уровнем шума. Алюминиевый радиатор кулера обеспечивает эффективное охлаждение, а задняя пластина и винты обеспечат надежное крепление.



Теги товара: Intel, Алюминий

Отзывы о товаре Кулер Deepcool CK-11508 (DP-ICAS-CK11508)




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Характеристики
Бренд
Deepcool
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel
Подсветка
нет
Socket
LGA 1156, LGA 1200
Тип коннектора
3 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
65
Развернуть
Диаметр вентилятора, мм
92
Скорость вращения вентилятора
2200 об/мин
Уровень шума
26.3
Регулятор оборотов (PWM)
нет
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Кулер DEEPCOOL CK-11508 V2 оснащен 92 мм вентилятором, который обеспечивает отличный баланс между объемом потока воздуха и уровнем шума. Алюминиевый радиатор кулера обеспечивает эффективное охлаждение, а задняя пластина и винты обеспечат надежное крепление.


Теги товара: Intel, Алюминий
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Кулер Deepcool CK-11508 (DP-ICAS-CK11508) - по цене 430 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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