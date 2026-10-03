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Кулер ExeGate EE80 (EX286144RUS) купить с доставкой в Москве
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Кулер ExeGate EE80 (EX286144RUS)

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Кулер ExeGate EE80 (EX286144RUS) - фото 1
Кулер ExeGate EE80 (EX286144RUS) - фото 2
Кулер ExeGate EE80 (EX286144RUS) - фото 3
Кулер ExeGate EE80 (EX286144RUS) - фото 4
Кулер ExeGate EE80 (EX286144RUS) - фото 5
Кулер ExeGate EE80 (EX286144RUS) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
  • Кулер ExeGate EE80 (EX286144RUS) - фото 1
  • Кулер ExeGate EE80 (EX286144RUS) - фото 2
  • Кулер ExeGate EE80 (EX286144RUS) - фото 3
  • Кулер ExeGate EE80 (EX286144RUS) - фото 4
  • Кулер ExeGate EE80 (EX286144RUS) - фото 5
  • Кулер ExeGate EE80 (EX286144RUS) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-40%
330 руб.  550 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 625639
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Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Кулер для процессора
Размеры в упаковке, см
41х28х27
Вес, г.
120

Описание товара Кулер ExeGate EE80 (EX286144RUS)

ExeGate EE80 - универсальный процессорный кулер горизонтального типа с максимальной рассеиваемой мощностью 65 Вт.

Отзывы о товаре Кулер ExeGate EE80 (EX286144RUS)




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Кулер для процессора
Описание
ExeGate EE80 - универсальный процессорный кулер горизонтального типа с максимальной рассеиваемой мощностью 65 Вт.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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