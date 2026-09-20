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Вентилятор для корпуса ExeGate ExtraPower EP06015B2P 60x60x15mm EX295226RUS купить с доставкой в Москве
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Вентилятор для корпуса ExeGate ExtraPower EP06015B2P 60x60x15mm EX295226RUS

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Вентилятор для корпуса ExeGate ExtraPower EP06015B2P 60x60x15mm EX295226RUS - фото 1
Вентилятор для корпуса ExeGate ExtraPower EP06015B2P 60x60x15mm EX295226RUS - фото 2
Вентилятор для корпуса ExeGate ExtraPower EP06015B2P 60x60x15mm EX295226RUS - фото 3
Вентилятор для корпуса ExeGate ExtraPower EP06015B2P 60x60x15mm EX295226RUS - фото 4
Вентилятор для корпуса ExeGate ExtraPower EP06015B2P 60x60x15mm EX295226RUS - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор для корпуса
  • Вентилятор для корпуса ExeGate ExtraPower EP06015B2P 60x60x15mm EX295226RUS - фото 1
  • Вентилятор для корпуса ExeGate ExtraPower EP06015B2P 60x60x15mm EX295226RUS - фото 2
  • Вентилятор для корпуса ExeGate ExtraPower EP06015B2P 60x60x15mm EX295226RUS - фото 3
  • Вентилятор для корпуса ExeGate ExtraPower EP06015B2P 60x60x15mm EX295226RUS - фото 4
  • Вентилятор для корпуса ExeGate ExtraPower EP06015B2P 60x60x15mm EX295226RUS - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-48%
310 руб.  600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 674784
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Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Размеры в упаковке, см
13х13х5
Вес, г.
210

Описание товара Вентилятор для корпуса ExeGate ExtraPower EP06015B2P 60x60x15mm EX295226RUS

Этот вентилятор также подходит для установки в корпус компьютера. Размер 60 мм в диаметре и толщина 15 мм делают его более компактным вариантом для маленьких корпусов или для тех, кто хочет более тихий вентилятор. Скорость вращения 5000 оборотов в минуту может вызвать некоторый шум, особенно при высоких нагрузках, но это также может обеспечить более эффективное охлаждение. Двойной шарикоподшипник обеспечивает более долгую службу и меньший уровень шума по сравнению со подшипником скольжения. Уровень шума 34 дБ может быть достаточно громким для некоторых пользователей, особенно если компьютер используется в тихой обстановке.

Отзывы о товаре Вентилятор для корпуса ExeGate ExtraPower EP06015B2P 60x60x15mm EX295226RUS




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Описание
Этот вентилятор также подходит для установки в корпус компьютера. Размер 60 мм в диаметре и толщина 15 мм делают его более компактным вариантом для маленьких корпусов или для тех, кто хочет более тихий вентилятор. Скорость вращения 5000 оборотов в минуту может вызвать некоторый шум, особенно при высоких нагрузках, но это также может обеспечить более эффективное охлаждение. Двойной шарикоподшипник обеспечивает более долгую службу и меньший уровень шума по сравнению со подшипником скольжения. Уровень шума 34 дБ может быть достаточно громким для некоторых пользователей, особенно если компьютер используется в тихой обстановке.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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