Вентилятор для корпуса ExeGate ExtraPower EP06015B2P 60x60x15mm EX295226RUS
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Вентилятор для корпуса ExeGate ExtraPower EP06015B2P 60x60x15mm EX295226RUS
Этот вентилятор также подходит для установки в корпус компьютера. Размер 60 мм в диаметре и толщина 15 мм делают его более компактным вариантом для маленьких корпусов или для тех, кто хочет более тихий вентилятор. Скорость вращения 5000 оборотов в минуту может вызвать некоторый шум, особенно при высоких нагрузках, но это также может обеспечить более эффективное охлаждение. Двойной шарикоподшипник обеспечивает более долгую службу и меньший уровень шума по сравнению со подшипником скольжения. Уровень шума 34 дБ может быть достаточно громким для некоторых пользователей, особенно если компьютер используется в тихой обстановке.
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