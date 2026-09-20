Вентилятор для корпуса ExeGate ExtraPower EP08025B3P 80x80x25 мм (EX288925RUS)
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Характеристики
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-51%320 руб. 650 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 581026
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
15х7х5
Вес, г.
150
Описание товара Вентилятор для корпуса ExeGate ExtraPower EP08025B3P 80x80x25 мм (EX288925RUS)
ExeGate ExtraPower EP08025B3P - 80-мм вентилятор для корпуса с фиксированной скоростью вращения 2400 оборотов в минуту, двойным шарикоподшипником и максимальным уровнем шума 26 дБ.
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ExeGate ExtraPower EP08025B3P - 80-мм вентилятор для корпуса с фиксированной скоростью вращения 2400 оборотов в минуту, двойным шарикоподшипником и максимальным уровнем шума 26 дБ.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Вентилятор для корпуса ExeGate ExtraPower EP08025B3P 80x80x25 мм (EX288925RUS) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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