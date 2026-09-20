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Вентилятор для корпуса Arctic P12 SLIM PWM PST (ACFAN00187A) купить с доставкой в Москве
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Вентилятор для корпуса Arctic P12 SLIM PWM PST (ACFAN00187A)

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Вентилятор для корпуса Arctic P12 SLIM PWM PST (ACFAN00187A) - фото 1
Вентилятор для корпуса Arctic P12 SLIM PWM PST (ACFAN00187A) - фото 2
Вентилятор для корпуса Arctic P12 SLIM PWM PST (ACFAN00187A) - фото 3
Вентилятор для корпуса Arctic P12 SLIM PWM PST (ACFAN00187A) - фото 4
Вентилятор для корпуса Arctic P12 SLIM PWM PST (ACFAN00187A) - фото 5
Вентилятор для корпуса Arctic P12 SLIM PWM PST (ACFAN00187A) - фото 6
Вентилятор для корпуса Arctic P12 SLIM PWM PST (ACFAN00187A) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
скольжения
Диаметр вентилятора, мм
120
Уровень шума
22.5
  • Вентилятор для корпуса Arctic P12 SLIM PWM PST (ACFAN00187A) - фото 1
  • Вентилятор для корпуса Arctic P12 SLIM PWM PST (ACFAN00187A) - фото 2
  • Вентилятор для корпуса Arctic P12 SLIM PWM PST (ACFAN00187A) - фото 3
  • Вентилятор для корпуса Arctic P12 SLIM PWM PST (ACFAN00187A) - фото 4
  • Вентилятор для корпуса Arctic P12 SLIM PWM PST (ACFAN00187A) - фото 5
  • Вентилятор для корпуса Arctic P12 SLIM PWM PST (ACFAN00187A) - фото 6
  • Вентилятор для корпуса Arctic P12 SLIM PWM PST (ACFAN00187A) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 539836
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Характеристики

Бренд
ARCTIC
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Максимальная скорость вращения, об/мин
2100
Минимальная скорость вращения, об/мин
300
Производство
Китай
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
скольжения
Диаметр вентилятора, мм
120
Уровень шума
22.5
Регулятор оборотов (PWM)
автоматическая (PWM)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х12х1
Вес, г.
164

Описание товара Вентилятор для корпуса Arctic P12 SLIM PWM PST (ACFAN00187A)

Вентилятор Arctic Cooling P12 SLIM PWM PST [ACFAN00187A] поможет настроить дополнительное охлаждение вашего ПК. Стандартные размеры 12x12x1.5 см подходят для крепления в процессор с любым форм-фактором. Универсальный кулер вовремя охладит рабочие узлы, не позволяя системе отключиться при запуске мощного приложения. Устройство Arctic Cooling P12 SLIM PWM PST дополнено гидродинамическим подшипником, улучшающим скольжение лопастей и снижающим шум при работе. Система автоматически разгоняется до 2100 об/мин, экономя энергопотребление и вовремя охлаждая компоненты ПК. Лопасти создают плотный прямой воздушный поток, быстро отводя тепло от комплектующих.

Отзывы о товаре Вентилятор для корпуса Arctic P12 SLIM PWM PST (ACFAN00187A)




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Характеристики
Бренд
ARCTIC
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Максимальная скорость вращения, об/мин
2100
Минимальная скорость вращения, об/мин
300
Производство
Китай
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
скольжения
Диаметр вентилятора, мм
120
Уровень шума
22.5
Регулятор оборотов (PWM)
автоматическая (PWM)
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Вентилятор Arctic Cooling P12 SLIM PWM PST [ACFAN00187A] поможет настроить дополнительное охлаждение вашего ПК. Стандартные размеры 12x12x1.5 см подходят для крепления в процессор с любым форм-фактором. Универсальный кулер вовремя охладит рабочие узлы, не позволяя системе отключиться при запуске мощного приложения. Устройство Arctic Cooling P12 SLIM PWM PST дополнено гидродинамическим подшипником, улучшающим скольжение лопастей и снижающим шум при работе. Система автоматически разгоняется до 2100 об/мин, экономя энергопотребление и вовремя охлаждая компоненты ПК. Лопасти создают плотный прямой воздушный поток, быстро отводя тепло от комплектующих.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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