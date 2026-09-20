Вентилятор для корпуса Arctic P12 SLIM PWM PST (ACFAN00187A)
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Характеристики
Описание товара Вентилятор для корпуса Arctic P12 SLIM PWM PST (ACFAN00187A)
Вентилятор Arctic Cooling P12 SLIM PWM PST [ACFAN00187A] поможет настроить дополнительное охлаждение вашего ПК. Стандартные размеры 12x12x1.5 см подходят для крепления в процессор с любым форм-фактором. Универсальный кулер вовремя охладит рабочие узлы, не позволяя системе отключиться при запуске мощного приложения. Устройство Arctic Cooling P12 SLIM PWM PST дополнено гидродинамическим подшипником, улучшающим скольжение лопастей и снижающим шум при работе. Система автоматически разгоняется до 2100 об/мин, экономя энергопотребление и вовремя охлаждая компоненты ПК. Лопасти создают плотный прямой воздушный поток, быстро отводя тепло от комплектующих.
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