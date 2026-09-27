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Кулер для процессора Zalman CNPS80G купить с доставкой в Москве
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Кулер для процессора Zalman CNPS80G

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Кулер для процессора Zalman CNPS80G - фото 1
Кулер для процессора Zalman CNPS80G - фото 2
Кулер для процессора Zalman CNPS80G - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Socket
LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, AM3, AM3+
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
65
Диаметр вентилятора, мм
85
  • Кулер для процессора Zalman CNPS80G - фото 1
  • Кулер для процессора Zalman CNPS80G - фото 2
  • Кулер для процессора Zalman CNPS80G - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 354000
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Характеристики

Бренд
Zalman
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
нет
Socket
LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, AM3, AM3+
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
65
Диаметр вентилятора, мм
85
Скорость вращения вентилятора
1000-2000 об/мин
Уровень шума
25.3
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х12х10
Вес, г.
307

Описание товара Кулер для процессора Zalman CNPS80G

Кулер для процессора ZALMAN CNPS80G, благодаря своим компактным размерам и низкопрофильной горизонтальной конструкции, подходит для установки в корпуса с ограниченным пространством. Он обладает рассеиваемой мощностью в пределах 65 Вт. Конструкция кулера полностью выполнена на основе алюминия. Вентилятор диаметром 85 мм со скоростью вращения в диапазоне 1000-2000 об/мин эффективно отводит тепло от процессора и при этом отличается низким уровнем шума. Из других особенностей модели ZALMAN CNPS80G отмечаются разъем питания 4 pin и надежный гидродинамический подшипник.



Теги товара: Алюминий, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Кулер для процессора Zalman CNPS80G




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Характеристики
Бренд
Zalman
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
нет
Socket
LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, AM3, AM3+
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
65
Диаметр вентилятора, мм
85
Развернуть
Скорость вращения вентилятора
1000-2000 об/мин
Уровень шума
25.3
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Описание
Кулер для процессора ZALMAN CNPS80G, благодаря своим компактным размерам и низкопрофильной горизонтальной конструкции, подходит для установки в корпуса с ограниченным пространством. Он обладает рассеиваемой мощностью в пределах 65 Вт. Конструкция кулера полностью выполнена на основе алюминия. Вентилятор диаметром 85 мм со скоростью вращения в диапазоне 1000-2000 об/мин эффективно отводит тепло от процессора и при этом отличается низким уровнем шума. Из других особенностей модели ZALMAN CNPS80G отмечаются разъем питания 4 pin и надежный гидродинамический подшипник.


Теги товара: Алюминий, 4-pin, 4-pin PWM
Самовывоз
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Отзывы


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