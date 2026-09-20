Top.Mail.Ru
Кулер для процессора Zalman (CNPS80G Rev.3) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Кулер для процессора Zalman (CNPS80G Rev.3)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Кулер для процессора Zalman (CNPS80G Rev.3) - фото 1
Кулер для процессора Zalman (CNPS80G Rev.3) - фото 2
Кулер для процессора Zalman (CNPS80G Rev.3) - фото 3
Кулер для процессора Zalman (CNPS80G Rev.3) - фото 4
Кулер для процессора Zalman (CNPS80G Rev.3) - фото 5
Кулер для процессора Zalman (CNPS80G Rev.3) - фото 6
Кулер для процессора Zalman (CNPS80G Rev.3) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Socket
AM3, AM3+, AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
65
Диаметр вентилятора, мм
85
  • Кулер для процессора Zalman (CNPS80G Rev.3) - фото 1
  • Кулер для процессора Zalman (CNPS80G Rev.3) - фото 2
  • Кулер для процессора Zalman (CNPS80G Rev.3) - фото 3
  • Кулер для процессора Zalman (CNPS80G Rev.3) - фото 4
  • Кулер для процессора Zalman (CNPS80G Rev.3) - фото 5
  • Кулер для процессора Zalman (CNPS80G Rev.3) - фото 6
  • Кулер для процессора Zalman (CNPS80G Rev.3) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 661586
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Zalman
Тип товара
Кулер для процессора
Максимальная скорость вращения, об/мин
2500
Минимальная скорость вращения, об/мин
900
Производство
Китай
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
нет
Socket
AM3, AM3+, AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
65
Диаметр вентилятора, мм
85
Скорость вращения вентилятора
900-2500 об/мин
Уровень шума
28
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х20х15
Вес, г.
100

Описание товара Кулер для процессора Zalman (CNPS80G Rev.3)

Кулер для процессора ZALMAN CNPS80G Rev.3 – это эффективное решение для эффективного охлаждения процессора. Он оснащен 8-сантиметровым вентилятором с гидродинамическим подшипником и максимальной скоростью вращения 2500 об/мин. Кулер имеет компактный размер, что позволяет установить его даже в корпуса с небольшим внутренним объемом. Кулер для процессора ZALMAN CNPS80G Rev.3 обеспечивает надежное охлаждение при низком уровне шума. Он является отличным выбором для систем, которые нуждаются в высокой производительности и тихой работе.

Отзывы о товаре Кулер для процессора Zalman (CNPS80G Rev.3)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Zalman
Тип товара
Кулер для процессора
Максимальная скорость вращения, об/мин
2500
Минимальная скорость вращения, об/мин
900
Производство
Китай
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
нет
Socket
AM3, AM3+, AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Развернуть
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
65
Диаметр вентилятора, мм
85
Скорость вращения вентилятора
900-2500 об/мин
Уровень шума
28
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Кулер для процессора ZALMAN CNPS80G Rev.3 – это эффективное решение для эффективного охлаждения процессора. Он оснащен 8-сантиметровым вентилятором с гидродинамическим подшипником и максимальной скоростью вращения 2500 об/мин. Кулер имеет компактный размер, что позволяет установить его даже в корпуса с небольшим внутренним объемом. Кулер для процессора ZALMAN CNPS80G Rev.3 обеспечивает надежное охлаждение при низком уровне шума. Он является отличным выбором для систем, которые нуждаются в высокой производительности и тихой работе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кулер для процессора Zalman (CNPS80G Rev.3) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...