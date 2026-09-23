Вентилятор для корпуса InWin Sirius Pure ASP120 (6144473)
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Характеристики
Тип товара
Кулер
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Тип подсветки
ARGB
Тип коннектора
3 pin, 4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500-1800 об/мин
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-66%710 руб. 2 070 руб.
В наличии
Код товара: 493872
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710 руб. -66%
2 070 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кулер
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Тип коннектора
3 pin, 4 pin
Дополнительно
белый цвет корпуса и крыльчатки
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500-1800 об/мин
Уровень шума
27
Регулятор оборотов (PWM)
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х8х5
Вес, г.
300
Описание товара Вентилятор для корпуса InWin Sirius Pure ASP120 (6144473)
Премиальный 120-мм корпусной вентилятор в элегантном белом исполнении. Оснащен яркой управляемой ARGB-подсветкой и поддерживает автоматическую регулировку оборотов (PWM). Гидродинамический подшипник обеспечивает тихую работу и большой ресурс.
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Бренд
Тип товара
Кулер
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Тип коннектора
3 pin, 4 pin
Дополнительно
белый цвет корпуса и крыльчатки
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500-1800 об/мин
Развернуть
Уровень шума
27
Регулятор оборотов (PWM)
да
Страна производитель
Китай
Премиальный 120-мм корпусной вентилятор в элегантном белом исполнении. Оснащен яркой управляемой ARGB-подсветкой и поддерживает автоматическую регулировку оборотов (PWM). Гидродинамический подшипник обеспечивает тихую работу и большой ресурс.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Теги товара: Для корпуса, 120 мм, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Теги товара: Для корпуса, 120 мм, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM
Вентилятор для корпуса InWin Sirius Pure ASP120 (6144473) - стоимость товара 710 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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