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Вентилятор для корпуса InWin Sirius Pure ASP120 (6144473) купить с доставкой в Москве
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Вентилятор для корпуса InWin Sirius Pure ASP120 (6144473)

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Вентилятор для корпуса InWin Sirius Pure ASP120 (6144473) - фото 1
Вентилятор для корпуса InWin Sirius Pure ASP120 (6144473) - фото 2
Вентилятор для корпуса InWin Sirius Pure ASP120 (6144473) - фото 3
Вентилятор для корпуса InWin Sirius Pure ASP120 (6144473) - фото 4
Вентилятор для корпуса InWin Sirius Pure ASP120 (6144473) - фото 5
Вентилятор для корпуса InWin Sirius Pure ASP120 (6144473) - фото 6
Вентилятор для корпуса InWin Sirius Pure ASP120 (6144473) - фото 7
Вентилятор для корпуса InWin Sirius Pure ASP120 (6144473) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Тип подсветки
ARGB
Тип коннектора
3 pin, 4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500-1800 об/мин
  • Вентилятор для корпуса InWin Sirius Pure ASP120 (6144473) - фото 1
  • Вентилятор для корпуса InWin Sirius Pure ASP120 (6144473) - фото 2
  • Вентилятор для корпуса InWin Sirius Pure ASP120 (6144473) - фото 3
  • Вентилятор для корпуса InWin Sirius Pure ASP120 (6144473) - фото 4
  • Вентилятор для корпуса InWin Sirius Pure ASP120 (6144473) - фото 5
  • Вентилятор для корпуса InWin Sirius Pure ASP120 (6144473) - фото 6
  • Вентилятор для корпуса InWin Sirius Pure ASP120 (6144473) - фото 7
  • Вентилятор для корпуса InWin Sirius Pure ASP120 (6144473) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-66%
710 руб.  2 070 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 493872
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Вентилятор для корпуса InWin Sirius Pure ASP120 (6144473)
710 руб. -66%
2 070 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
InWin
Тип товара
Кулер
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Тип коннектора
3 pin, 4 pin
Дополнительно
белый цвет корпуса и крыльчатки
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500-1800 об/мин
Уровень шума
27
Регулятор оборотов (PWM)
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х8х5
Вес, г.
300

Описание товара Вентилятор для корпуса InWin Sirius Pure ASP120 (6144473)

Премиальный 120-мм корпусной вентилятор в элегантном белом исполнении. Оснащен яркой управляемой ARGB-подсветкой и поддерживает автоматическую регулировку оборотов (PWM). Гидродинамический подшипник обеспечивает тихую работу и большой ресурс.



Теги товара: Для корпуса, 120 мм, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Вентилятор для корпуса InWin Sirius Pure ASP120 (6144473)




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Характеристики
Бренд
InWin
Тип товара
Кулер
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Тип коннектора
3 pin, 4 pin
Дополнительно
белый цвет корпуса и крыльчатки
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500-1800 об/мин
Развернуть
Уровень шума
27
Регулятор оборотов (PWM)
да
Страна производитель
Китай
Описание
Премиальный 120-мм корпусной вентилятор в элегантном белом исполнении. Оснащен яркой управляемой ARGB-подсветкой и поддерживает автоматическую регулировку оборотов (PWM). Гидродинамический подшипник обеспечивает тихую работу и большой ресурс.


Теги товара: Для корпуса, 120 мм, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Вентилятор для корпуса InWin Sirius Pure ASP120 (6144473) - стоимость товара 710 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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