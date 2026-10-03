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Вентилятор для корпуса Alseye AS14038BVH-M1 OEM купить с доставкой в Москве
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Вентилятор для корпуса Alseye AS14038BVH-M1 OEM

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Вентилятор для корпуса Alseye AS14038BVH-M1 OEM
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
двойной качения
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
140
Скорость вращения вентилятора
3600 об/мин
Уровень шума
61
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 180 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 643634
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Характеристики

Бренд
Alseye
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Максимальная скорость вращения, об/мин
3600
Производство
Китай
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Тип коннектора
4 pin
Дополнительно
50000 час. наработки на отказ
Тип подшипника
двойной качения
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
140
Скорость вращения вентилятора
3600 об/мин
Уровень шума
61
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
63х34х34
Вес, кг.
24.5

Описание товара Вентилятор для корпуса Alseye AS14038BVH-M1 OEM

Кулер Alseye с диаметром вентилятора 140 мм создан специально для эффективного охлаждения корпуса вашего компьютера. Этот надежный и высокопроизводительный вентилятор идеально справляется с задачей поддержания оптимальной температуры внутри системного блока. Бренд Alseye известен своими продуманными решениями в области охлаждения, и данный кулер не является исключением. Он сочетает в себе надежность, тихую работу и высокую эффективность. Установив подобный вентилятор в корпус, вы обеспечите стабильную работу всех компонентов системы, защитив их от перегрева. Кулер оснащен одним вентилятором, что упрощает процесс установки и сокращает энергопотребление. Данный продукт отлично подходит для персональных компьютеров, где важны сбалансированные характеристики между шумом и производительностью. С кулерами Alseye ваш компьютер будет работать стабильно и тихо, даже при высоких нагрузках.



Теги товара: Для корпуса, 140 мм, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Вентилятор для корпуса Alseye AS14038BVH-M1 OEM




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Характеристики
Бренд
Alseye
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Максимальная скорость вращения, об/мин
3600
Производство
Китай
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Тип коннектора
4 pin
Дополнительно
50000 час. наработки на отказ
Тип подшипника
двойной качения
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
140
Скорость вращения вентилятора
3600 об/мин
Развернуть
Уровень шума
61
Страна производитель
Китай
Описание
Кулер Alseye с диаметром вентилятора 140 мм создан специально для эффективного охлаждения корпуса вашего компьютера. Этот надежный и высокопроизводительный вентилятор идеально справляется с задачей поддержания оптимальной температуры внутри системного блока. Бренд Alseye известен своими продуманными решениями в области охлаждения, и данный кулер не является исключением. Он сочетает в себе надежность, тихую работу и высокую эффективность. Установив подобный вентилятор в корпус, вы обеспечите стабильную работу всех компонентов системы, защитив их от перегрева. Кулер оснащен одним вентилятором, что упрощает процесс установки и сокращает энергопотребление. Данный продукт отлично подходит для персональных компьютеров, где важны сбалансированные характеристики между шумом и производительностью. С кулерами Alseye ваш компьютер будет работать стабильно и тихо, даже при высоких нагрузках.


Теги товара: Для корпуса, 140 мм, 4-pin, 4-pin PWM
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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