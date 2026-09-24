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Кулер для процессора DeepCool Theta 9 PWM 1700 (DP-ICAP-T9P-17) купить с доставкой в Москве
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Кулер для процессора DeepCool Theta 9 PWM 1700 (DP-ICAP-T9P-17)

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Кулер для процессора DeepCool Theta 9 PWM 1700 (DP-ICAP-T9P-17) - фото 1
Кулер для процессора DeepCool Theta 9 PWM 1700 (DP-ICAP-T9P-17) - фото 2
Кулер для процессора DeepCool Theta 9 PWM 1700 (DP-ICAP-T9P-17) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Socket
LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
95
Диаметр вентилятора, мм
92
Скорость вращения вентилятора
1100-3200 об/мин
  • Кулер для процессора DeepCool Theta 9 PWM 1700 (DP-ICAP-T9P-17) - фото 1
  • Кулер для процессора DeepCool Theta 9 PWM 1700 (DP-ICAP-T9P-17) - фото 2
  • Кулер для процессора DeepCool Theta 9 PWM 1700 (DP-ICAP-T9P-17) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
780 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 655861
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Кулер для процессора DeepCool Theta 9 PWM 1700 (DP-ICAP-T9P-17)
780 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Deepcool
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel
Подсветка
нет
Socket
LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Дополнительно
термопаста нанесена на основание
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
95
Диаметр вентилятора, мм
92
Скорость вращения вентилятора
1100-3200 об/мин
Уровень шума
41.3
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х10х7
Вес, г.
300

Описание товара Кулер для процессора DeepCool Theta 9 PWM 1700 (DP-ICAP-T9P-17)

Горизонтальный кулер для процессора DEEPCOOL Theta 9 PWM [LGA1700] [DP-ICAP-T9P-17] – отличный выбор для охлаждения. Он имеет высокую эффективность благодаря тепловым трубкам и алюминиевым ребрам. За счет того, что кулер работает в режиме PWM, скорость вращения вентилятора автоматически регулируется в зависимости от температуры процессора. Это делает его наиболее эффективным в работе. Кулер DEEPCOOL Theta 9 PWM [LGA1700] [DP-ICAP-T9P-17 имеет крепление на защелках для удобной установки и совместим с большинством процессоров с сокетом LGA 1700.



Теги товара: LGA 1700, Intel, Алюминий, Нет, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Кулер для процессора DeepCool Theta 9 PWM 1700 (DP-ICAP-T9P-17)




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Характеристики
Бренд
Deepcool
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel
Подсветка
нет
Socket
LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Дополнительно
термопаста нанесена на основание
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
95
Диаметр вентилятора, мм
92
Развернуть
Скорость вращения вентилятора
1100-3200 об/мин
Уровень шума
41.3
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Горизонтальный кулер для процессора DEEPCOOL Theta 9 PWM [LGA1700] [DP-ICAP-T9P-17] – отличный выбор для охлаждения. Он имеет высокую эффективность благодаря тепловым трубкам и алюминиевым ребрам. За счет того, что кулер работает в режиме PWM, скорость вращения вентилятора автоматически регулируется в зависимости от температуры процессора. Это делает его наиболее эффективным в работе. Кулер DEEPCOOL Theta 9 PWM [LGA1700] [DP-ICAP-T9P-17 имеет крепление на защелках для удобной установки и совместим с большинством процессоров с сокетом LGA 1700.


Теги товара: LGA 1700, Intel, Алюминий, Нет, 4-pin, 4-pin PWM
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кулер для процессора DeepCool Theta 9 PWM 1700 (DP-ICAP-T9P-17) - этот товар вы можете купить по цене 780 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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