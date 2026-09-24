Кулер для процессора ID-Cooling SE-902-SD V3 Intel 115x,1200/1700/AM4/AM5 (SE-902-SD V3)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
3 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
95
Диаметр вентилятора, мм
92
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
760 руб.
В наличии
Код товара: 661584
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кулер для процессора
Максимальная скорость вращения, об/мин
2000
Минимальная скорость вращения, об/мин
2000
Производство
Китай
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
нет
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
3 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
95
Диаметр вентилятора, мм
92
Скорость вращения вентилятора
2000 об/мин
Уровень шума
23.1
Материал радиатора
алюминий, медь
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х14х10
Вес, г.
290
Описание товара Кулер для процессора ID-Cooling SE-902-SD V3 Intel 115x,1200/1700/AM4/AM5 (SE-902-SD V3)
Кулер для процессора ID-Cooling SE-902-SD V3 – модель башенного типа с рассеиваемой мощностью 95 Вт. Устройство поддерживает большое число востребованных сокетов и может использоваться для охлаждения чипсетов фирм Intel и AMD. Отвод тепла обеспечивают две тепловые трубки диаметром 6 мм с никелированным покрытием. В оснащение кулера ID-Cooling SE-902-SD V3 входит вентилятор размером 92x92 мм со скоростью вращения 2000 об/мин, который работает с шумом не более 23.1 дБ. Для установки устройства на процессор в комплект поставки входит термопаста в отдельной емкости.
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Бренд
Тип товара
Кулер для процессора
Максимальная скорость вращения, об/мин
2000
Минимальная скорость вращения, об/мин
2000
Производство
Китай
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
нет
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
3 pin
Термопаста в комплекте
Да
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Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
95
Диаметр вентилятора, мм
92
Скорость вращения вентилятора
2000 об/мин
Уровень шума
23.1
Материал радиатора
алюминий, медь
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Кулер для процессора ID-Cooling SE-902-SD V3 – модель башенного типа с рассеиваемой мощностью 95 Вт. Устройство поддерживает большое число востребованных сокетов и может использоваться для охлаждения чипсетов фирм Intel и AMD. Отвод тепла обеспечивают две тепловые трубки диаметром 6 мм с никелированным покрытием. В оснащение кулера ID-Cooling SE-902-SD V3 входит вентилятор размером 92x92 мм со скоростью вращения 2000 об/мин, который работает с шумом не более 23.1 дБ. Для установки устройства на процессор в комплект поставки входит термопаста в отдельной емкости.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора, Для корпуса, Intel, AMD, 80 мм, 120 мм, 140 мм, Алюминий+Медь
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора, Для корпуса, Intel, AMD, 80 мм, 120 мм, 140 мм, Алюминий+Медь
Кулер для процессора ID-Cooling SE-902-SD V3 Intel 115x,1200/1700/AM4/AM5 (SE-902-SD V3) - стоимость товара 760 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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