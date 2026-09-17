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Кулер Deepcool ICE EDGE MINI FS V2.0 купить с доставкой в Москве
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Кулер Deepcool ICE EDGE MINI FS V2.0

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Кулер Deepcool ICE EDGE MINI FS V2.0 - фото 3
Кулер Deepcool ICE EDGE MINI FS V2.0 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
3 pin
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
100
Диаметр вентилятора, мм
80
  • Кулер Deepcool ICE EDGE MINI FS V2.0 - фото 1
  • Кулер Deepcool ICE EDGE MINI FS V2.0 - фото 2
  • Кулер Deepcool ICE EDGE MINI FS V2.0 - фото 3
  • Кулер Deepcool ICE EDGE MINI FS V2.0 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 111730
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Характеристики

Бренд
Deepcool
Тип товара
Кулер для процессора
Максимальная скорость вращения, об/мин
2200
Минимальная скорость вращения, об/мин
2200
Производство
Китай
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
AMD, Intel
Подсветка
нет
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
3 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
100
Диаметр вентилятора, мм
80
Скорость вращения вентилятора
2200 об/мин
Уровень шума
25
Материал радиатора
алюминий + медь
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х12х10
Вес, г.
30

Описание товара Кулер Deepcool ICE EDGE MINI FS V2.0

Кулер для процессора DEEPCOOL Ice Edge Mini FS v2.0 [LGA1700] [DP-MCH2-IEMV2] с медно-алюминиевым основанием имеет конструкцию башенного типа. У него есть радиатор, 2 тепловых трубки и 8-сантиметровый вентилятор со скоростью вращения 2200 об/мин. Благодаря комплекту монтажа и универсальным размером использовать кулер DEEPCOOL Ice Edge Mini FS v2.0 [LGA1700] [DP-MCH2-IEMV2] можно с самыми разными процессорами, имеющими сокеты AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1200, LGA 1700. Показатель рассеиваемой мощности модели составляет 100 Вт.

Отзывы о товаре Кулер Deepcool ICE EDGE MINI FS V2.0




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Характеристики
Бренд
Deepcool
Тип товара
Кулер для процессора
Максимальная скорость вращения, об/мин
2200
Минимальная скорость вращения, об/мин
2200
Производство
Китай
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
AMD, Intel
Подсветка
нет
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
3 pin
Термопаста в комплекте
Да
Развернуть
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
100
Диаметр вентилятора, мм
80
Скорость вращения вентилятора
2200 об/мин
Уровень шума
25
Материал радиатора
алюминий + медь
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Описание
Кулер для процессора DEEPCOOL Ice Edge Mini FS v2.0 [LGA1700] [DP-MCH2-IEMV2] с медно-алюминиевым основанием имеет конструкцию башенного типа. У него есть радиатор, 2 тепловых трубки и 8-сантиметровый вентилятор со скоростью вращения 2200 об/мин. Благодаря комплекту монтажа и универсальным размером использовать кулер DEEPCOOL Ice Edge Mini FS v2.0 [LGA1700] [DP-MCH2-IEMV2] можно с самыми разными процессорами, имеющими сокеты AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1200, LGA 1700. Показатель рассеиваемой мощности модели составляет 100 Вт.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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