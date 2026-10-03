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Кулер для процессора ID-Cooling SE-802 купить с доставкой в Москве
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Кулер для процессора ID-Cooling SE-802

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Кулер для процессора ID-Cooling SE-802 - фото 1
Кулер для процессора ID-Cooling SE-802 - фото 2
Кулер для процессора ID-Cooling SE-802 - фото 3
Кулер для процессора ID-Cooling SE-802 - фото 4
Кулер для процессора ID-Cooling SE-802 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Socket
AM4, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, AM3, AM3+, FM2, FM2+, FM1, AM2, AM2+
Тип коннектора
3 pin
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
95
Диаметр вентилятора, мм
80
  • Кулер для процессора ID-Cooling SE-802 - фото 1
  • Кулер для процессора ID-Cooling SE-802 - фото 2
  • Кулер для процессора ID-Cooling SE-802 - фото 3
  • Кулер для процессора ID-Cooling SE-802 - фото 4
  • Кулер для процессора ID-Cooling SE-802 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
680 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 363570
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Кулер для процессора ID-Cooling SE-802
680 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Кулер для процессора
Максимальная скорость вращения, об/мин
2200
Минимальная скорость вращения, об/мин
2200
Производство
Китай
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Socket
AM4, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, AM3, AM3+, FM2, FM2+, FM1, AM2, AM2+
Тип коннектора
3 pin
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
95
Диаметр вентилятора, мм
80
Скорость вращения вентилятора
2200 об/мин
Уровень шума
23.3
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х12х9
Вес, г.
290

Описание товара Кулер для процессора ID-Cooling SE-802

Кулер для процессора ID-COOLING SE-802-SD является компактным и эффективным решением для охлаждения. Он оснащен 2 тепловыми трубками из меди, которые эффективно передают тепло радиатору. Он имеет алюминиевые ребра, которые помогают обеспечить оптимальное охлаждение. ID-COOLING SE-802-SD поддерживает широкий спектр сокетов процессоров, включая Intel LGA 1700. Он оснащен одним 8-сантиметровым вентилятором с вращением 2200 об/мин. Кулер отличается тихой работой (23.3 дБ), а также компактными размерами, что позволяет его легко установить даже в небольших корпусах. Конструкция обеспечивает простоту размещения и надежное крепление на материнской плате.



Теги товара: 80 мм, Алюминий

Отзывы о товаре Кулер для процессора ID-Cooling SE-802




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Характеристики
Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Кулер для процессора
Максимальная скорость вращения, об/мин
2200
Минимальная скорость вращения, об/мин
2200
Производство
Китай
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Socket
AM4, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, AM3, AM3+, FM2, FM2+, FM1, AM2, AM2+
Тип коннектора
3 pin
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Развернуть
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
95
Диаметр вентилятора, мм
80
Скорость вращения вентилятора
2200 об/мин
Уровень шума
23.3
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Описание
Кулер для процессора ID-COOLING SE-802-SD является компактным и эффективным решением для охлаждения. Он оснащен 2 тепловыми трубками из меди, которые эффективно передают тепло радиатору. Он имеет алюминиевые ребра, которые помогают обеспечить оптимальное охлаждение. ID-COOLING SE-802-SD поддерживает широкий спектр сокетов процессоров, включая Intel LGA 1700. Он оснащен одним 8-сантиметровым вентилятором с вращением 2200 об/мин. Кулер отличается тихой работой (23.3 дБ), а также компактными размерами, что позволяет его легко установить даже в небольших корпусах. Конструкция обеспечивает простоту размещения и надежное крепление на материнской плате.


Теги товара: 80 мм, Алюминий
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кулер для процессора ID-Cooling SE-802 - стоимость товара 680 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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