Кулер для процессора ID-Cooling DK-19 PWM
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Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Socket
LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
95
Диаметр вентилятора, мм
92
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
660 руб.
В наличии
Код товара: 559572
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel
Подсветка
да
Socket
LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
95
Диаметр вентилятора, мм
92
Скорость вращения вентилятора
600-2200 об/мин
Уровень шума
25.8
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х11х9
Вес, г.
400
Описание товара Кулер для процессора ID-Cooling DK-19 PWM
Кулер для процессора ID-COOLING DK-19 PWM с алюминиевым основанием имеет горизонтальную конструкцию. В сочетании с комплектом крепежа и самым распространенным сокетом LGA 1700 это указывает на простоту установки. Алюминиевый радиатор в конструкции сочетается с 9-сантиметровым вентилятором, имеющим «тихий» гидродинамический подшипник. Скорость вращения его лопастей варьируется от 600 до 2200 об/мин. «Разгоняется» вентилятор автоматически в зависимости от нагрузки на процессор. Все это указывает, что ID-COOLING DK-19 PWM оптимально подходит для охлаждения игровых систем.
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Бренд
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel
Подсветка
да
Socket
LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
95
Развернуть
Диаметр вентилятора, мм
92
Скорость вращения вентилятора
600-2200 об/мин
Уровень шума
25.8
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
нет
Страна производитель
Китай
Кулер для процессора ID-COOLING DK-19 PWM с алюминиевым основанием имеет горизонтальную конструкцию. В сочетании с комплектом крепежа и самым распространенным сокетом LGA 1700 это указывает на простоту установки. Алюминиевый радиатор в конструкции сочетается с 9-сантиметровым вентилятором, имеющим «тихий» гидродинамический подшипник. Скорость вращения его лопастей варьируется от 600 до 2200 об/мин. «Разгоняется» вентилятор автоматически в зависимости от нагрузки на процессор. Все это указывает, что ID-COOLING DK-19 PWM оптимально подходит для охлаждения игровых систем.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора, Для корпуса
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора, Для корпуса
Кулер для процессора ID-Cooling DK-19 PWM - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 660 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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