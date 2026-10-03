Кулер для процессора ID-Cooling 65W DK-17_PWM
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Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Тип подшипника
гидродинамический
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-26%590 руб. 800 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 650548
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кулер для процессора
Совместимость
Intel
Тип подшипника
гидродинамический
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х25х15
Вес, г.
50
Описание товара Кулер для процессора ID-Cooling 65W DK-17_PWM
Кулер для процессора ID-COOLING DK-17 PWM состоит из алюминиевого радиатора и 1 вентилятора диаметром 9.2 см. Модуль имеет горизонтальную конструкцию. Показатель рассеиваемой им мощности составляет 65 Вт. Вентилятор с гидродинамическим подшипником способен автоматически регулировать скорость вращения лопастей от 600 до 2200 об/мин в зависимости от текущей нагрузки на процессор. ID-COOLING DK-17 PWM оснащен самым распространенным сокетом LGA 1700. Комплект креплений уже предусмотрен в наборе реализации. Это освобождает пользователя от хлопот с установкой.
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Теги товара: Intel
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Бренд
Тип товара
Кулер для процессора
Совместимость
Intel
Тип подшипника
гидродинамический
Страна производитель
Китай
Кулер для процессора ID-COOLING DK-17 PWM состоит из алюминиевого радиатора и 1 вентилятора диаметром 9.2 см. Модуль имеет горизонтальную конструкцию. Показатель рассеиваемой им мощности составляет 65 Вт. Вентилятор с гидродинамическим подшипником способен автоматически регулировать скорость вращения лопастей от 600 до 2200 об/мин в зависимости от текущей нагрузки на процессор. ID-COOLING DK-17 PWM оснащен самым распространенным сокетом LGA 1700. Комплект креплений уже предусмотрен в наборе реализации. Это освобождает пользователя от хлопот с установкой.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Теги товара: Intel
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Теги товара: Intel
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