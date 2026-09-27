Top.Mail.Ru
Кулер ID-Cooling DK-03 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Кулер ID-Cooling DK-03

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Кулер ID-Cooling DK-03 - фото 1
Кулер ID-Cooling DK-03 - фото 2
Кулер ID-Cooling DK-03 - фото 3
Кулер ID-Cooling DK-03 - фото 4
Кулер ID-Cooling DK-03 - фото 5
Кулер ID-Cooling DK-03 - фото 6
Кулер ID-Cooling DK-03 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Socket
AM2, AM2+
Тип коннектора
3 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
100
Диаметр вентилятора, мм
120
  • Кулер ID-Cooling DK-03 - фото 1
  • Кулер ID-Cooling DK-03 - фото 2
  • Кулер ID-Cooling DK-03 - фото 3
  • Кулер ID-Cooling DK-03 - фото 4
  • Кулер ID-Cooling DK-03 - фото 5
  • Кулер ID-Cooling DK-03 - фото 6
  • Кулер ID-Cooling DK-03 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
550 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 599943
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Socket
AM2, AM2+
Тип коннектора
3 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
100
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
1600 об/мин
Уровень шума
26.4
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х13х7
Вес, г.
380

Описание товара Кулер ID-Cooling DK-03

Кулер для процессора ID-Cooling DK-03 с максимальной скоростью вращения до 1600 об/мин станет залогом качественной и эффективной системы охлаждения для вашего ЦП. Модель отличается оптимальным уровнем шума (не превышает 26.4 дБ). Основание и сам радиатор выполнены из алюминия. Производительность кулера ID-Cooling DK-03 (показатель cfm – кубические футы в минуту) составляет 58.4, что позволяет назвать модель ориентированной на производительные процессоры, которым свойственен повышенный нагрев во время высоких нагрузок.



Теги товара: 120 мм, Алюминий

Отзывы о товаре Кулер ID-Cooling DK-03




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Socket
AM2, AM2+
Тип коннектора
3 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
100
Диаметр вентилятора, мм
120
Развернуть
Скорость вращения вентилятора
1600 об/мин
Уровень шума
26.4
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Описание
Кулер для процессора ID-Cooling DK-03 с максимальной скоростью вращения до 1600 об/мин станет залогом качественной и эффективной системы охлаждения для вашего ЦП. Модель отличается оптимальным уровнем шума (не превышает 26.4 дБ). Основание и сам радиатор выполнены из алюминия. Производительность кулера ID-Cooling DK-03 (показатель cfm – кубические футы в минуту) составляет 58.4, что позволяет назвать модель ориентированной на производительные процессоры, которым свойственен повышенный нагрев во время высоких нагрузок.


Теги товара: 120 мм, Алюминий
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кулер ID-Cooling DK-03 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...