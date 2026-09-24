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Вентилятор Arctic Cooling P9 Silent Black (ACFAN00297A) купить с доставкой в Москве
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Вентилятор Arctic Cooling P9 Silent Black (ACFAN00297A)

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Вентилятор Arctic Cooling P9 Silent Black (ACFAN00297A) - фото 2
Вентилятор Arctic Cooling P9 Silent Black (ACFAN00297A) - фото 3
Вентилятор Arctic Cooling P9 Silent Black (ACFAN00297A) - фото 4
Вентилятор Arctic Cooling P9 Silent Black (ACFAN00297A) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор для ноутбука
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Тип коннектора
3 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
92
Скорость вращения вентилятора
1900
Уровень шума
29
  • Вентилятор Arctic Cooling P9 Silent Black (ACFAN00297A) - фото 1
  • Вентилятор Arctic Cooling P9 Silent Black (ACFAN00297A) - фото 2
  • Вентилятор Arctic Cooling P9 Silent Black (ACFAN00297A) - фото 3
  • Вентилятор Arctic Cooling P9 Silent Black (ACFAN00297A) - фото 4
  • Вентилятор Arctic Cooling P9 Silent Black (ACFAN00297A) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
510 руб. 
Начислим 9 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 717610
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Вентилятор Arctic Cooling P9 Silent Black (ACFAN00297A)
510 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ARCTIC COOLING
Тип товара
Вентилятор для ноутбука
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Подсветка
нет
Тип коннектора
3 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
92
Скорость вращения вентилятора
1900
Уровень шума
29
Регулятор оборотов (PWM)
нет
Размеры в упаковке, см
10х10х3
Вес, г.
119

Описание товара Вентилятор Arctic Cooling P9 Silent Black (ACFAN00297A)

P9 Silent — это 92-мм вентилятор с 1900 об/мин. Вентилятор обеспечивает статическое давление 1,32 мм, создает воздушный поток до 23,96 куб. футов в минуту и ??чрезвычайно эффективен при токе всего 0,08 А.



Теги товара: Для корпуса

Отзывы о товаре Вентилятор Arctic Cooling P9 Silent Black (ACFAN00297A)




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Характеристики
Бренд
ARCTIC COOLING
Тип товара
Вентилятор для ноутбука
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Подсветка
нет
Тип коннектора
3 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
92
Скорость вращения вентилятора
1900
Уровень шума
29
Регулятор оборотов (PWM)
нет
Описание
P9 Silent — это 92-мм вентилятор с 1900 об/мин. Вентилятор обеспечивает статическое давление 1,32 мм, создает воздушный поток до 23,96 куб. футов в минуту и ??чрезвычайно эффективен при токе всего 0,08 А.


Теги товара: Для корпуса
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Вентилятор Arctic Cooling P9 Silent Black (ACFAN00297A) - стоимость товара 510 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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