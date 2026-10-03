Кулер для процессора FORMULA Core Plus
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Характеристики
Описание товара Кулер для процессора FORMULA Core Plus
Кулер для процессора AeroCool Core Plus [ACTC-CL30010.71] – универсальное устройство охлаждения. Модель рассчитана на комплектацию процессоров Intel и AMD. В списке совместимости – более 10 сокетов. Главный материал изготовления кулера – алюминий. Из этого легкого и отличающегося выдающейся теплопроводностью металла изготовлены основание и радиатор. Модель компактна: габаритные размеры кулера составляют 83x136x136 мм. Кулер AeroCool Core Plus [ACTC-CL30010.71] имеет впечатляющий дизайн. Лопасти вентилятора – белые. Кулер по-настоящему преображается после включения компьютера: вы сможете любоваться эффектной многоцветной подсветкой. Размер вентилятора – 120x120 мм. Частота вращения вентилятора меняется в пределах от 600 до 1800 оборотов в минуту. Максимальный воздушный поток равен 51.3 CFM. Максимальный уровень шума – 25.4 дБ. Кулер способен обеспечить рассеивание мощности до 110 Вт. В комплектацию модели входят термопаста и крепеж. Кулер упакован в коробку, имеющую эффектный внешний вид.
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