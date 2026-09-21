Вентилятор для корпуса ID-Cooling AS-120-К ARGB 120х120x25 черный 4-pin 27.2дБ (AS-120-ARGB-K) Ret
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Кулер
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Тип подсветки
ARGB
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидравлический
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
300-2000 об/мин
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
550 руб.
В наличии
Код товара: 714638
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кулер
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Тип коннектора
4 pin
Дополнительно
последовательное соединение вентиляторов
Тип подшипника
гидравлический
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
300-2000 об/мин
Регулятор оборотов (PWM)
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х13х3
Вес, г.
232
Описание товара Вентилятор для корпуса ID-Cooling AS-120-К ARGB 120х120x25 черный 4-pin 27.2дБ (AS-120-ARGB-K) Ret
Вентилятор ID-COOLING PWM Series [AS-120-K] диаметром 12 см предназначен для охлаждения компонентов внутри системного блока. Он совершает от 300 до 2000 об./мин., что позволяет поддерживать оптимальную температуру корпуса. Уровень шума вентилятора составляет всего 27 дБ, что делает его работу практически бесшумной. За счет коннектора 4-pin PWM обеспечивается подключение и возможность управления скоростью вращения кулера через материнскую плату. Все это говорит о том, что ID-COOLING PWM Series [AS-120-K] подходит для использования в игровых компьютерах, рабочих станциях и других системах, которые подвергаются высоким нагрузкам.
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Бренд
Тип товара
Кулер
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Тип коннектора
4 pin
Дополнительно
последовательное соединение вентиляторов
Тип подшипника
гидравлический
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
300-2000 об/мин
Развернуть
Регулятор оборотов (PWM)
да
Страна производитель
Китай
Вентилятор ID-COOLING PWM Series [AS-120-K] диаметром 12 см предназначен для охлаждения компонентов внутри системного блока. Он совершает от 300 до 2000 об./мин., что позволяет поддерживать оптимальную температуру корпуса. Уровень шума вентилятора составляет всего 27 дБ, что делает его работу практически бесшумной. За счет коннектора 4-pin PWM обеспечивается подключение и возможность управления скоростью вращения кулера через материнскую плату. Все это говорит о том, что ID-COOLING PWM Series [AS-120-K] подходит для использования в игровых компьютерах, рабочих станциях и других системах, которые подвергаются высоким нагрузкам.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Теги товара: Для корпуса, 120 мм, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Теги товара: Для корпуса, 120 мм, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM
Вентилятор для корпуса ID-Cooling AS-120-К ARGB 120х120x25 черный 4-pin 27.2дБ (AS-120-ARGB-K) Ret - по цене 550 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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