Кулер для процессора FORMULA Verkho 4 Lite
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Характеристики
Описание товара Кулер для процессора FORMULA Verkho 4 Lite
Кулер для процессора AeroCool Verkho 4 Lite - качественное и высокопроизводительное комплектующее устройство, которое необходимо при сборке стационарного компьютера любой мощности. Представленная модель поддерживает огромное количество сокетов, включая наиболее популярные и востребованные у многочисленных пользователей. Изготовленный из алюминия радиатор оснащен четырьмя тепловыми трубками, благодаря которым обеспечивается хорошая рассеиваемая мощность, равная 125 Вт. Он имеет башенную конструкцию, его основание выполнено из сочетания алюминия и меди. Кулер для процессора AeroCool Verkho 4 Lite подключается посредством разъема 4-pin. Комплектный вентилятор имеет размеры 90x90 мм и способен обеспечивать мощный воздушный поток. Скорость вращения его лопастей может располагаться в диапазоне от 1000 до 2000 об/мин. При этом максимальный уровень шума не превысит порога в 41 дБ. Благодаря мягкой синей подсветке и сам кулер, и системный блок, в который он будет установлен, будет смотреться весьма оригинально.
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Теги товара: Алюминий, FRGB, 2000 об/мин, 4-pin, 4-pin PWM
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Теги товара: Алюминий, FRGB, 2000 об/мин, 4-pin, 4-pin PWM
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