Вентилятор для корпуса ID-Cooling AF-125-K 120х120x25 черный 4-pin 30дБ Ret
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Характеристики
Описание товара Вентилятор для корпуса ID-Cooling AF-125-K 120х120x25 черный 4-pin 30дБ Ret
Вентилятор ID-COOLING подходит для установки в стандартные и большие корпуса ПК. В нем установлен гидродинамический подшипник и антивибрационные прокладки, благодаря чему уровень шума при работе вентилятора на максимальной скорости не превышает 30 дБ. Скорость вращения лопастей прибора регулируется автоматически, в пределах 500 – 2000 об/мин. При повышении температуры внутри системного блока повышается скорость работы вентилятора. При работе вентилятора ID-COOLING на максимальной скорости воздушный поток составляет 78,25 CFM, что обеспечивает оптимальное рассеивание тепла от компонентов ПК. Для подключения прибора к материнской плате используется разъем 4 pin Male/4 pin Female, благодаря чему можно при необходимости подсоединить дополнительные вентиляторы. Это улучшит охлаждение при высоких нагрузках на систему. Наличие специального крепежа позволит правильно зафиксировать вентилятор внутри корпуса ПК.
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Теги товара: Для корпуса, 120 мм, 4-pin, 4-pin PWM
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