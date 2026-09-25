Кулер для процессора 65W SAM4 4pin PWM 9cm fan 712-000052REV_K BLACK AMD
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Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Socket
AM4
Тип коннектора
4 pin
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
92
Скорость вращения вентилятора
550-2600 об/мин
Уровень шума
30
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
490 руб.
В наличии
Код товара: 739075
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
AMD
Socket
AM4
Тип коннектора
4 pin
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
92
Скорость вращения вентилятора
550-2600 об/мин
Уровень шума
30
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х11х7
Вес, г.
330
Описание товара Кулер для процессора 65W SAM4 4pin PWM 9cm fan 712-000052REV_K BLACK AMD
Штатный низкопрофильный кулер AMD Wraith Stealth, предназначенный для охлаждения процессоров с тепловыделением (TDP) до 65 Вт на сокете AM4.
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Бренд
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
AMD
Socket
AM4
Тип коннектора
4 pin
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
92
Скорость вращения вентилятора
550-2600 об/мин
Уровень шума
30
Материал радиатора
алюминий
Развернуть
Страна производитель
Китай
Штатный низкопрофильный кулер AMD Wraith Stealth, предназначенный для охлаждения процессоров с тепловыделением (TDP) до 65 Вт на сокете AM4.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Купить Кулер для процессора 65W SAM4 4pin PWM 9cm fan 712-000052REV_K BLACK AMD - по цене 490 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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