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Вентилятор Ocypus Gamma F12 Elite WH ARGB купить с доставкой в Москве
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Вентилятор Ocypus Gamma F12 Elite WH ARGB

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Вентилятор Ocypus Gamma F12 Elite WH ARGB - фото 1
Вентилятор Ocypus Gamma F12 Elite WH ARGB - фото 2
Вентилятор Ocypus Gamma F12 Elite WH ARGB - фото 3
Вентилятор Ocypus Gamma F12 Elite WH ARGB - фото 4
Вентилятор Ocypus Gamma F12 Elite WH ARGB - фото 5
Вентилятор Ocypus Gamma F12 Elite WH ARGB - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор для ноутбука
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Тип подсветки
ARGB
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
600-1800 об/мин
  • Вентилятор Ocypus Gamma F12 Elite WH ARGB - фото 1
  • Вентилятор Ocypus Gamma F12 Elite WH ARGB - фото 2
  • Вентилятор Ocypus Gamma F12 Elite WH ARGB - фото 3
  • Вентилятор Ocypus Gamma F12 Elite WH ARGB - фото 4
  • Вентилятор Ocypus Gamma F12 Elite WH ARGB - фото 5
  • Вентилятор Ocypus Gamma F12 Elite WH ARGB - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723470
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Характеристики

Бренд
OCYPUS
Тип товара
Вентилятор для ноутбука
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Тип коннектора
4 pin
Дополнительно
600-1800 об/мин
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
600-1800 об/мин
Уровень шума
26
Регулятор оборотов (PWM)
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х13х10
Вес, г.
600

Описание товара Вентилятор Ocypus Gamma F12 Elite WH ARGB

Ocypus Gamma F12 Elite ARGB - 120-мм корпусной вентилятор с ARGB подсветкой, оснащенный девятью лопастями для обеспечения высокого воздушного потока и низкого уровня шума при работе. Функция PWM обеспечивает регулировку скорости вращения вентилятора в соответствии с различными сценариями использования. Оснащен четырьмя антивибрационными прокладками сзади для эффективного снижения резонанса между вентилятором и корпусом.



Теги товара: Для корпуса, 120 мм, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Вентилятор Ocypus Gamma F12 Elite WH ARGB




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Характеристики
Бренд
OCYPUS
Тип товара
Вентилятор для ноутбука
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Тип коннектора
4 pin
Дополнительно
600-1800 об/мин
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
600-1800 об/мин
Развернуть
Уровень шума
26
Регулятор оборотов (PWM)
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ocypus Gamma F12 Elite ARGB - 120-мм корпусной вентилятор с ARGB подсветкой, оснащенный девятью лопастями для обеспечения высокого воздушного потока и низкого уровня шума при работе. Функция PWM обеспечивает регулировку скорости вращения вентилятора в соответствии с различными сценариями использования. Оснащен четырьмя антивибрационными прокладками сзади для эффективного снижения резонанса между вентилятором и корпусом.


Теги товара: Для корпуса, 120 мм, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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