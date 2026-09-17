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Кулер Deepcool GAMMA ARCHER купить с доставкой в Москве
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Кулер Deepcool GAMMA ARCHER

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Кулер Deepcool GAMMA ARCHER - фото 4
Кулер Deepcool GAMMA ARCHER - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Socket
AM2, AM2+, AM3, AM3+, AM4, FM1, FM2, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200
Тип коннектора
3 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
95
Диаметр вентилятора, мм
120
  • Кулер Deepcool GAMMA ARCHER - фото 1
  • Кулер Deepcool GAMMA ARCHER - фото 2
  • Кулер Deepcool GAMMA ARCHER - фото 3
  • Кулер Deepcool GAMMA ARCHER - фото 4
  • Кулер Deepcool GAMMA ARCHER - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
610 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 111724
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Характеристики

Бренд
Deepcool
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
AMD, Intel
Подсветка
нет
Socket
AM2, AM2+, AM3, AM3+, AM4, FM1, FM2, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200
Тип коннектора
3 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
95
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
1600 об/мин
Уровень шума
26.1
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х13х10
Вес, г.
350

Описание товара Кулер Deepcool GAMMA ARCHER

Кулер DEEPCOOL Gamma Archer представляет собой устройство для охлаждения центрального процессора, применимое как с ЦПУ от Intel (Intel Socket: LGA1156/LGA1155/LGA1150/LGA1151/LGA775), так и с процессорами от компании AMD (AMD Socket: FM2/FM1/AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/940/939/754). Универсальность DEEPCOOL Gamma Archer – не единственная сильная сторона этого кулера. В довесок Вы получаете алюминиевый радиатор и основание, вентилятор на гидродинамическом подшипнике, имеющий постоянную скорость вращения 1600 об/мин, выдуваемый воздушный поток со скоростью 54.25 CFM. За все это низкопрофильный кулер от DEEPCOOL просит разрешить ему немного пошуметь, не громче 26.1 дБ. При этом он обеспечивает рассеиваемую мощность в 95 Вт. Gamma Archer имеет радиатор круглой формы, выкрашенный в черный цвет. Установленный на радиаторную решетку вентилятор имеет размеры 120x120 мм и подключается к питанию через 3-pin разъем. В комплекте, помимо самой системы охлаждения, находятся термопаста, набор крепления для сокетов.



Теги товара: 120 мм, Алюминий

Отзывы о товаре Кулер Deepcool GAMMA ARCHER




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Характеристики
Бренд
Deepcool
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
AMD, Intel
Подсветка
нет
Socket
AM2, AM2+, AM3, AM3+, AM4, FM1, FM2, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200
Тип коннектора
3 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
95
Развернуть
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
1600 об/мин
Уровень шума
26.1
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Кулер DEEPCOOL Gamma Archer представляет собой устройство для охлаждения центрального процессора, применимое как с ЦПУ от Intel (Intel Socket: LGA1156/LGA1155/LGA1150/LGA1151/LGA775), так и с процессорами от компании AMD (AMD Socket: FM2/FM1/AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/940/939/754). Универсальность DEEPCOOL Gamma Archer – не единственная сильная сторона этого кулера. В довесок Вы получаете алюминиевый радиатор и основание, вентилятор на гидродинамическом подшипнике, имеющий постоянную скорость вращения 1600 об/мин, выдуваемый воздушный поток со скоростью 54.25 CFM. За все это низкопрофильный кулер от DEEPCOOL просит разрешить ему немного пошуметь, не громче 26.1 дБ. При этом он обеспечивает рассеиваемую мощность в 95 Вт. Gamma Archer имеет радиатор круглой формы, выкрашенный в черный цвет. Установленный на радиаторную решетку вентилятор имеет размеры 120x120 мм и подключается к питанию через 3-pin разъем. В комплекте, помимо самой системы охлаждения, находятся термопаста, набор крепления для сокетов.


Теги товара: 120 мм, Алюминий
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Отзывы


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