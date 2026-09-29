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Вентилятор для процессора ZALMAN ZM-F3 FDB (SF) купить с доставкой в Москве
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Вентилятор для процессора ZALMAN ZM-F3 FDB (SF)

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Вентилятор для процессора ZALMAN ZM-F3 FDB (SF) - фото 1
Вентилятор для процессора ZALMAN ZM-F3 FDB (SF) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Тип коннектора
3 pin
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
90-2800 об/мин
Уровень шума
23
  • Вентилятор для процессора ZALMAN ZM-F3 FDB (SF) - фото 1
  • Вентилятор для процессора ZALMAN ZM-F3 FDB (SF) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 41026
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Характеристики

Бренд
Zalman
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Подсветка
нет
Тип коннектора
3 pin
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
90-2800 об/мин
Уровень шума
23
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х15х3
Вес, г.
190

Описание товара Вентилятор для процессора ZALMAN ZM-F3 FDB (SF)

Вентилятор ZALMAN ZM-F3 FDB (SF) – это качественный кулер для охлаждения компьютера. Высокую производительность обеспечивает аэродинамическая конструкция с поперечными ребрами на лопастях, которые захватывают большой поток воздуха. Размер кулера составляет 120х120х25 мм, а скорость вращения его лопастей – 1200 об/мин. Даже при постоянной работе ПК вентилятор будет эффективно выполнять охлаждение. Долговечность устройства и максимальную бесшумность работы гарантирует гидродинамический подшипник скольжения (FDB). Заявленное производителем время бесперебойной работы вентилятора составляет 150000 часов. ZALMAN ZM-F3 FDB (SF) – это вентилятор высокого качества.



Теги товара: Для корпуса, 120 мм

Отзывы о товаре Вентилятор для процессора ZALMAN ZM-F3 FDB (SF)




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Характеристики
Бренд
Zalman
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Подсветка
нет
Тип коннектора
3 pin
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
90-2800 об/мин
Уровень шума
23
Страна производитель
Китай
Описание
Вентилятор ZALMAN ZM-F3 FDB (SF) – это качественный кулер для охлаждения компьютера. Высокую производительность обеспечивает аэродинамическая конструкция с поперечными ребрами на лопастях, которые захватывают большой поток воздуха. Размер кулера составляет 120х120х25 мм, а скорость вращения его лопастей – 1200 об/мин. Даже при постоянной работе ПК вентилятор будет эффективно выполнять охлаждение. Долговечность устройства и максимальную бесшумность работы гарантирует гидродинамический подшипник скольжения (FDB). Заявленное производителем время бесперебойной работы вентилятора составляет 150000 часов. ZALMAN ZM-F3 FDB (SF) – это вентилятор высокого качества.


Теги товара: Для корпуса, 120 мм
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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