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Вентилятор Alseye Halo PRO B-R Black (AS.04.02.0080) купить с доставкой в Москве
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Вентилятор Alseye Halo PRO B-R Black (AS.04.02.0080)

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Вентилятор Alseye Halo PRO B-R Black (AS.04.02.0080) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор для ноутбука
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Тип подсветки
RGB
Тип коннектора
3 pin
Тип подшипника
гидравлический
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
800-2100 об/мин
  • Вентилятор Alseye Halo PRO B-R Black (AS.04.02.0080) - фото 1
  • Вентилятор Alseye Halo PRO B-R Black (AS.04.02.0080) - фото 2
  • Вентилятор Alseye Halo PRO B-R Black (AS.04.02.0080) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
570 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717601
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Характеристики

Бренд
Alseye
Тип товара
Вентилятор для ноутбука
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Подсветка
да
Тип подсветки
RGB
Тип коннектора
3 pin
Тип подшипника
гидравлический
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
800-2100 об/мин
Уровень шума
26
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
65х31х27
Вес, кг.
17.28

Описание товара Вентилятор Alseye Halo PRO B-R Black (AS.04.02.0080)

Вентилятор ALSEYE HALO PRO — это эффективное и надёжное решение для охлаждения вашего компьютера. Он оснащён гидродинамическим подшипником, который обеспечивает тихую работу и долгий срок службы. Вентилятор имеет резиновые винты, которые обеспечивают надёжную фиксацию и снижают вибрацию. Благодаря технологии PWM он автоматически регулирует скорость вращения в зависимости от температуры процессора, что позволяет оптимизировать охлаждение и снизить уровень шума. Этот вентилятор станет отличным выбором для тех, кто ищет эффективное и тихое решение для охлаждения своего компьютера.



Теги товара: Для корпуса, 120 мм, RGB

Отзывы о товаре Вентилятор Alseye Halo PRO B-R Black (AS.04.02.0080)




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Alseye
Тип товара
Вентилятор для ноутбука
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Подсветка
да
Тип подсветки
RGB
Тип коннектора
3 pin
Тип подшипника
гидравлический
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
800-2100 об/мин
Уровень шума
26
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Вентилятор ALSEYE HALO PRO — это эффективное и надёжное решение для охлаждения вашего компьютера. Он оснащён гидродинамическим подшипником, который обеспечивает тихую работу и долгий срок службы. Вентилятор имеет резиновые винты, которые обеспечивают надёжную фиксацию и снижают вибрацию. Благодаря технологии PWM он автоматически регулирует скорость вращения в зависимости от температуры процессора, что позволяет оптимизировать охлаждение и снизить уровень шума. Этот вентилятор станет отличным выбором для тех, кто ищет эффективное и тихое решение для охлаждения своего компьютера.


Теги товара: Для корпуса, 120 мм, RGB
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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