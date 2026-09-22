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Кулер для процессора ACD ACD-CD7M4 s115x купить с доставкой в Москве
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Кулер для процессора ACD ACD-CD7M4 s115x

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Кулер для процессора ACD ACD-CD7M4 s115x - фото 1
Кулер для процессора ACD ACD-CD7M4 s115x - фото 2
Кулер для процессора ACD ACD-CD7M4 s115x - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Socket
LGA 1156, LGA 1700, LGA 1366
Тип коннектора
4 pin
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
95
Скорость вращения вентилятора
2400 об/мин
Уровень шума
27.3
  • Кулер для процессора ACD ACD-CD7M4 s115x - фото 1
  • Кулер для процессора ACD ACD-CD7M4 s115x - фото 2
  • Кулер для процессора ACD ACD-CD7M4 s115x - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717569
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Характеристики

Бренд
ACD
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel
Socket
LGA 1156, LGA 1700, LGA 1366
Тип коннектора
4 pin
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
95
Скорость вращения вентилятора
2400 об/мин
Уровень шума
27.3
Размеры в упаковке, см
53х34х23
Вес, кг.
14.8

Описание товара Кулер для процессора ACD ACD-CD7M4 s115x

Эффективная система охлаждения для вашего компьютера. Отличается высокой работоспособностью и износостойкостью.



Теги товара: Для корпуса, Intel, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Кулер для процессора ACD ACD-CD7M4 s115x




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Характеристики
Бренд
ACD
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel
Socket
LGA 1156, LGA 1700, LGA 1366
Тип коннектора
4 pin
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
95
Скорость вращения вентилятора
2400 об/мин
Уровень шума
27.3
Описание
Эффективная система охлаждения для вашего компьютера. Отличается высокой работоспособностью и износостойкостью.


Теги товара: Для корпуса, Intel, 4-pin, 4-pin PWM
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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