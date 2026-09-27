Кулер Foxline D65 (D65)
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Характеристики
Описание товара Кулер Foxline D65 (D65)
Кулер и система охлаждения Foxline представляют собой надежное решение для отвода тепла от процессора, обеспечивая стабильную работу вашего компьютера даже под высокой нагрузкой. С диаметром вентилятора 120 мм, этот кулер специально разработан для эффективного охлаждения процессоров и предназначен для использования с сокетом LGA 1700, гарантируя полную совместимость с процессорами Intel. Кулер оснащен четырехконтактным коннектором (4 pin), что обеспечивает поддержку управления скоростью вентилятора (PWM) для оптимального баланса между производительностью и уровнем шума. Воздушное охлаждение, реализованное в этом устройстве, эффективно рассеивает тепло, поддерживая оптимальную температуру процессора. Эта модель подойдет пользователям, которые ищут надежное и эффективное решение для охлаждения процессора в настольной системе. Бренд Foxline известен своими качественными компонентами, предоставляющими высокий уровень надежности и долговечности.
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