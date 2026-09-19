Top.Mail.Ru
Вентилятор для корпуса Arctic P8 Silen Black (ACFAN00152A) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Вентилятор для корпуса Arctic P8 Silen Black (ACFAN00152A)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Вентилятор для корпуса Arctic P8 Silen Black (ACFAN00152A) - фото 1
Вентилятор для корпуса Arctic P8 Silen Black (ACFAN00152A) - фото 2
Вентилятор для корпуса Arctic P8 Silen Black (ACFAN00152A) - фото 3
Вентилятор для корпуса Arctic P8 Silen Black (ACFAN00152A) - фото 4
Вентилятор для корпуса Arctic P8 Silen Black (ACFAN00152A) - фото 5
Вентилятор для корпуса Arctic P8 Silen Black (ACFAN00152A) - фото 6
Вентилятор для корпуса Arctic P8 Silen Black (ACFAN00152A) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Тип коннектора
3 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
80
  • Вентилятор для корпуса Arctic P8 Silen Black (ACFAN00152A) - фото 1
  • Вентилятор для корпуса Arctic P8 Silen Black (ACFAN00152A) - фото 2
  • Вентилятор для корпуса Arctic P8 Silen Black (ACFAN00152A) - фото 3
  • Вентилятор для корпуса Arctic P8 Silen Black (ACFAN00152A) - фото 4
  • Вентилятор для корпуса Arctic P8 Silen Black (ACFAN00152A) - фото 5
  • Вентилятор для корпуса Arctic P8 Silen Black (ACFAN00152A) - фото 6
  • Вентилятор для корпуса Arctic P8 Silen Black (ACFAN00152A) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
570 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 493889
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ARCTIC
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Тип коннектора
3 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
80
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х3
Вес, г.
5

Описание товара Вентилятор для корпуса Arctic P8 Silen Black (ACFAN00152A)

Вентилятор Arctic Cooling P8 Silent [ACFAN00149A] оборудован подшипником скольжения (гидродинамическим), благодаря которому достигаются малый уровень шума и вибраций, внушительный срок безотказной работы изделия. Снабженное каркасом и 5-лопастной крыльчаткой черного цвета изделие монтируется в окно корпуса системного блока ПК и поддерживает подключение к разъему 3-pin. Корпусный вентилятор оборудован кабелем длиной 400 мм, за счет которого выполняется подключение к данному порту. Вентилятор Arctic Cooling P8 Silent [ACFAN00149A] с габаритами 80x80 мм является надежной частью системы отвода тепла от разогретых компонентов системного блока. В процессе работы данный корпусный кулер осуществляет вращение с постоянной скоростью 1600 об/мин, а его шумность остается на уровне 22.5 дБ. Вместе с малошумным и долговечным изделием вы получите комплект крепежных винтов, применяемых при его монтаже.



Теги товара: Для корпуса, 80 мм

Отзывы о товаре Вентилятор для корпуса Arctic P8 Silen Black (ACFAN00152A)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
ARCTIC
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Тип коннектора
3 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
80
Страна производитель
Китай
Описание
Вентилятор Arctic Cooling P8 Silent [ACFAN00149A] оборудован подшипником скольжения (гидродинамическим), благодаря которому достигаются малый уровень шума и вибраций, внушительный срок безотказной работы изделия. Снабженное каркасом и 5-лопастной крыльчаткой черного цвета изделие монтируется в окно корпуса системного блока ПК и поддерживает подключение к разъему 3-pin. Корпусный вентилятор оборудован кабелем длиной 400 мм, за счет которого выполняется подключение к данному порту. Вентилятор Arctic Cooling P8 Silent [ACFAN00149A] с габаритами 80x80 мм является надежной частью системы отвода тепла от разогретых компонентов системного блока. В процессе работы данный корпусный кулер осуществляет вращение с постоянной скоростью 1600 об/мин, а его шумность остается на уровне 22.5 дБ. Вместе с малошумным и долговечным изделием вы получите комплект крепежных винтов, применяемых при его монтаже.


Теги товара: Для корпуса, 80 мм
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Вентилятор для корпуса Arctic P8 Silen Black (ACFAN00152A) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...