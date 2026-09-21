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Вентилятор для корпуса PcCooler F3 X120 WH ARGB 120х120x25 белый 4-pin 28.4дБ (F3X120-WHAC112-GL) Ret купить с доставкой в Москве
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Вентилятор для корпуса PcCooler F3 X120 WH ARGB 120х120x25 белый 4-pin 28.4дБ (F3X120-WHAC112-GL) Ret

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Вентилятор для корпуса PcCooler F3 X120 WH ARGB 120х120x25 белый 4-pin 28.4дБ (F3X120-WHAC112-GL) Ret - фото 1
Вентилятор для корпуса PcCooler F3 X120 WH ARGB 120х120x25 белый 4-pin 28.4дБ (F3X120-WHAC112-GL) Ret - фото 2
Вентилятор для корпуса PcCooler F3 X120 WH ARGB 120х120x25 белый 4-pin 28.4дБ (F3X120-WHAC112-GL) Ret - фото 3
Вентилятор для корпуса PcCooler F3 X120 WH ARGB 120х120x25 белый 4-pin 28.4дБ (F3X120-WHAC112-GL) Ret - фото 4
Вентилятор для корпуса PcCooler F3 X120 WH ARGB 120х120x25 белый 4-pin 28.4дБ (F3X120-WHAC112-GL) Ret - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Тип подсветки
ARGB
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
800-1800 об/мин
  • Вентилятор для корпуса PcCooler F3 X120 WH ARGB 120х120x25 белый 4-pin 28.4дБ (F3X120-WHAC112-GL) Ret - фото 1
  • Вентилятор для корпуса PcCooler F3 X120 WH ARGB 120х120x25 белый 4-pin 28.4дБ (F3X120-WHAC112-GL) Ret - фото 2
  • Вентилятор для корпуса PcCooler F3 X120 WH ARGB 120х120x25 белый 4-pin 28.4дБ (F3X120-WHAC112-GL) Ret - фото 3
  • Вентилятор для корпуса PcCooler F3 X120 WH ARGB 120х120x25 белый 4-pin 28.4дБ (F3X120-WHAC112-GL) Ret - фото 4
  • Вентилятор для корпуса PcCooler F3 X120 WH ARGB 120х120x25 белый 4-pin 28.4дБ (F3X120-WHAC112-GL) Ret - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
550 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714669
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Характеристики

Бренд
PcCOOLER
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Тип коннектора
4 pin
Дополнительно
защита от шума, наличие термопрокладки
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
800-1800 об/мин
Уровень шума
28.4
Регулятор оборотов (PWM)
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х13х3
Вес, г.
244

Описание товара Вентилятор для корпуса PcCooler F3 X120 WH ARGB 120х120x25 белый 4-pin 28.4дБ (F3X120-WHAC112-GL) Ret

Компактный корпусной кулер PCcooler с 120-миллиметровым вентилятором — отличный выбор для эффективного воздушного охлаждения вашего компьютера. Один крупный вентилятор обеспечивает уверенный поток воздуха, помогая поддерживать оптимальную температуру внутри корпуса даже при долгих нагрузках. Установка не займёт много места, а экономичный дизайн подойдёт как для рабочих станций, так и для домашних ПК.



Теги товара: Для корпуса, 120 мм, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Вентилятор для корпуса PcCooler F3 X120 WH ARGB 120х120x25 белый 4-pin 28.4дБ (F3X120-WHAC112-GL) Ret




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Характеристики
Бренд
PcCOOLER
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Тип коннектора
4 pin
Дополнительно
защита от шума, наличие термопрокладки
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
800-1800 об/мин
Развернуть
Уровень шума
28.4
Регулятор оборотов (PWM)
да
Страна производитель
Китай
Описание
Компактный корпусной кулер PCcooler с 120-миллиметровым вентилятором — отличный выбор для эффективного воздушного охлаждения вашего компьютера. Один крупный вентилятор обеспечивает уверенный поток воздуха, помогая поддерживать оптимальную температуру внутри корпуса даже при долгих нагрузках. Установка не займёт много места, а экономичный дизайн подойдёт как для рабочих станций, так и для домашних ПК.


Теги товара: Для корпуса, 120 мм, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Вентилятор для корпуса PcCooler F3 X120 WH ARGB 120х120x25 белый 4-pin 28.4дБ (F3X120-WHAC112-GL) Ret - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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