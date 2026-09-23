Кулер FORMULA Rave 3 ARGB 125W / ARGB / PWM / Intel 115X/775/1200/1700 / AMD / Heat pipe 6mm x3
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Характеристики
Описание товара Кулер FORMULA Rave 3 ARGB 125W / ARGB / PWM / Intel 115X/775/1200/1700 / AMD / Heat pipe 6mm x3
Кулер для процессора AeroCool Rave 3 ARGB [ACTC-RV30317.01] относится к башенному типу. Он имеет алюминиевый радиатор и 3 тепловые трубки, благодаря которым обеспечивается эффективное и надежное охлаждение. Кулер оснащен 12-сантиметровым вентилятором с подсветкой ARGB, что позволяет создавать красивые эффекты освещения внутри системного блока. Функция PWM регулирует скорость его вращения в зависимости от температуры процессора. За счет этого получается сохранять баланс между шумом и производительностью. Кулер для процессора AeroCool Rave 3 ARGB [ACTC-RV30317.01] отличается простой и быстрой установкой, которая не потребует специальных инструментов и занимает минимум времени. Кроме того, он имеет компактные размеры и подходит для размещения в большинстве системных блоков.
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