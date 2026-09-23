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Кулер FORMULA Rave 3 ARGB 125W / ARGB / PWM / Intel 115X/775/1200/1700 / AMD / Heat pipe 6mm x3 купить с доставкой в Москве
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Кулер FORMULA Rave 3 ARGB 125W / ARGB / PWM / Intel 115X/775/1200/1700 / AMD / Heat pipe 6mm x3

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Кулер FORMULA Rave 3 ARGB 125W / ARGB / PWM / Intel 115X/775/1200/1700 / AMD / Heat pipe 6mm x3 - фото 1
Кулер FORMULA Rave 3 ARGB 125W / ARGB / PWM / Intel 115X/775/1200/1700 / AMD / Heat pipe 6mm x3 - фото 2
Кулер FORMULA Rave 3 ARGB 125W / ARGB / PWM / Intel 115X/775/1200/1700 / AMD / Heat pipe 6mm x3 - фото 3
Кулер FORMULA Rave 3 ARGB 125W / ARGB / PWM / Intel 115X/775/1200/1700 / AMD / Heat pipe 6mm x3 - фото 4
Кулер FORMULA Rave 3 ARGB 125W / ARGB / PWM / Intel 115X/775/1200/1700 / AMD / Heat pipe 6mm x3 - фото 5
Кулер FORMULA Rave 3 ARGB 125W / ARGB / PWM / Intel 115X/775/1200/1700 / AMD / Heat pipe 6mm x3 - фото 6
Кулер FORMULA Rave 3 ARGB 125W / ARGB / PWM / Intel 115X/775/1200/1700 / AMD / Heat pipe 6mm x3 - фото 7
Кулер FORMULA Rave 3 ARGB 125W / ARGB / PWM / Intel 115X/775/1200/1700 / AMD / Heat pipe 6mm x3 - фото 8
Кулер FORMULA Rave 3 ARGB 125W / ARGB / PWM / Intel 115X/775/1200/1700 / AMD / Heat pipe 6mm x3 - фото 9
Кулер FORMULA Rave 3 ARGB 125W / ARGB / PWM / Intel 115X/775/1200/1700 / AMD / Heat pipe 6mm x3 - фото 10
Кулер FORMULA Rave 3 ARGB 125W / ARGB / PWM / Intel 115X/775/1200/1700 / AMD / Heat pipe 6mm x3 - фото 11
Кулер FORMULA Rave 3 ARGB 125W / ARGB / PWM / Intel 115X/775/1200/1700 / AMD / Heat pipe 6mm x3 - фото 12
Кулер FORMULA Rave 3 ARGB 125W / ARGB / PWM / Intel 115X/775/1200/1700 / AMD / Heat pipe 6mm x3 - фото 13
Кулер FORMULA Rave 3 ARGB 125W / ARGB / PWM / Intel 115X/775/1200/1700 / AMD / Heat pipe 6mm x3 - фото 14
Кулер FORMULA Rave 3 ARGB 125W / ARGB / PWM / Intel 115X/775/1200/1700 / AMD / Heat pipe 6mm x3 - фото 15
Кулер FORMULA Rave 3 ARGB 125W / ARGB / PWM / Intel 115X/775/1200/1700 / AMD / Heat pipe 6mm x3 - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, AM3, AM3+, FM2, FM2+, FM1, AM2, AM2+
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
  • Кулер FORMULA Rave 3 ARGB 125W / ARGB / PWM / Intel 115X/775/1200/1700 / AMD / Heat pipe 6mm x3 - фото 1
  • Кулер FORMULA Rave 3 ARGB 125W / ARGB / PWM / Intel 115X/775/1200/1700 / AMD / Heat pipe 6mm x3 - фото 2
  • Кулер FORMULA Rave 3 ARGB 125W / ARGB / PWM / Intel 115X/775/1200/1700 / AMD / Heat pipe 6mm x3 - фото 3
  • Кулер FORMULA Rave 3 ARGB 125W / ARGB / PWM / Intel 115X/775/1200/1700 / AMD / Heat pipe 6mm x3 - фото 4
  • Кулер FORMULA Rave 3 ARGB 125W / ARGB / PWM / Intel 115X/775/1200/1700 / AMD / Heat pipe 6mm x3 - фото 5
  • Кулер FORMULA Rave 3 ARGB 125W / ARGB / PWM / Intel 115X/775/1200/1700 / AMD / Heat pipe 6mm x3 - фото 6
  • Кулер FORMULA Rave 3 ARGB 125W / ARGB / PWM / Intel 115X/775/1200/1700 / AMD / Heat pipe 6mm x3 - фото 7
  • Кулер FORMULA Rave 3 ARGB 125W / ARGB / PWM / Intel 115X/775/1200/1700 / AMD / Heat pipe 6mm x3 - фото 8
  • Кулер FORMULA Rave 3 ARGB 125W / ARGB / PWM / Intel 115X/775/1200/1700 / AMD / Heat pipe 6mm x3 - фото 9
  • Кулер FORMULA Rave 3 ARGB 125W / ARGB / PWM / Intel 115X/775/1200/1700 / AMD / Heat pipe 6mm x3 - фото 10
  • Кулер FORMULA Rave 3 ARGB 125W / ARGB / PWM / Intel 115X/775/1200/1700 / AMD / Heat pipe 6mm x3 - фото 11
  • Кулер FORMULA Rave 3 ARGB 125W / ARGB / PWM / Intel 115X/775/1200/1700 / AMD / Heat pipe 6mm x3 - фото 12
  • Кулер FORMULA Rave 3 ARGB 125W / ARGB / PWM / Intel 115X/775/1200/1700 / AMD / Heat pipe 6mm x3 - фото 13
  • Кулер FORMULA Rave 3 ARGB 125W / ARGB / PWM / Intel 115X/775/1200/1700 / AMD / Heat pipe 6mm x3 - фото 14
  • Кулер FORMULA Rave 3 ARGB 125W / ARGB / PWM / Intel 115X/775/1200/1700 / AMD / Heat pipe 6mm x3 - фото 15
  • Кулер FORMULA Rave 3 ARGB 125W / ARGB / PWM / Intel 115X/775/1200/1700 / AMD / Heat pipe 6mm x3 - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
700 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 599919
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Загружаем...
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Загружаем...
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Кулер FORMULA Rave 3 ARGB 125W / ARGB / PWM / Intel 115X/775/1200/1700 / AMD / Heat pipe 6mm x3
700 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AEROCOOL
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, AM3, AM3+, FM2, FM2+, FM1, AM2, AM2+
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
900-1800 об/мин
Уровень шума
27
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х10
Вес, г.
500

Описание товара Кулер FORMULA Rave 3 ARGB 125W / ARGB / PWM / Intel 115X/775/1200/1700 / AMD / Heat pipe 6mm x3

Кулер для процессора AeroCool Rave 3 ARGB [ACTC-RV30317.01] относится к башенному типу. Он имеет алюминиевый радиатор и 3 тепловые трубки, благодаря которым обеспечивается эффективное и надежное охлаждение. Кулер оснащен 12-сантиметровым вентилятором с подсветкой ARGB, что позволяет создавать красивые эффекты освещения внутри системного блока. Функция PWM регулирует скорость его вращения в зависимости от температуры процессора. За счет этого получается сохранять баланс между шумом и производительностью. Кулер для процессора AeroCool Rave 3 ARGB [ACTC-RV30317.01] отличается простой и быстрой установкой, которая не потребует специальных инструментов и занимает минимум времени. Кроме того, он имеет компактные размеры и подходит для размещения в большинстве системных блоков.



Теги товара: 120 мм, Алюминий, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Кулер FORMULA Rave 3 ARGB 125W / ARGB / PWM / Intel 115X/775/1200/1700 / AMD / Heat pipe 6mm x3




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Характеристики
Бренд
AEROCOOL
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, AM3, AM3+, FM2, FM2+, FM1, AM2, AM2+
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Развернуть
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
900-1800 об/мин
Уровень шума
27
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Описание
Кулер для процессора AeroCool Rave 3 ARGB [ACTC-RV30317.01] относится к башенному типу. Он имеет алюминиевый радиатор и 3 тепловые трубки, благодаря которым обеспечивается эффективное и надежное охлаждение. Кулер оснащен 12-сантиметровым вентилятором с подсветкой ARGB, что позволяет создавать красивые эффекты освещения внутри системного блока. Функция PWM регулирует скорость его вращения в зависимости от температуры процессора. За счет этого получается сохранять баланс между шумом и производительностью. Кулер для процессора AeroCool Rave 3 ARGB [ACTC-RV30317.01] отличается простой и быстрой установкой, которая не потребует специальных инструментов и занимает минимум времени. Кроме того, он имеет компактные размеры и подходит для размещения в большинстве системных блоков.


Теги товара: 120 мм, Алюминий, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кулер FORMULA Rave 3 ARGB 125W / ARGB / PWM / Intel 115X/775/1200/1700 / AMD / Heat pipe 6mm x3 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 700 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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