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Вентилятор для корпуса Exegate 12025M12H 120x25mm 1600 rpm 3pin (EX253951RUS) купить с доставкой в Москве
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Вентилятор для корпуса Exegate 12025M12H 120x25mm 1600 rpm 3pin (EX253951RUS)

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Вентилятор для корпуса Exegate 12025M12H 120x25mm 1600 rpm 3pin (EX253951RUS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-50%
270 руб.  540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 539895
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Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Размеры в упаковке, см
15х7х5
Вес, г.
120

Описание товара Вентилятор для корпуса Exegate 12025M12H 120x25mm 1600 rpm 3pin (EX253951RUS)

Вентилятор для корпуса Exegate 12025M12H 120x25mm 1600 rpm 3pin (EX253951RUS)

Отзывы о товаре Вентилятор для корпуса Exegate 12025M12H 120x25mm 1600 rpm 3pin (EX253951RUS)




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Описание
Вентилятор для корпуса Exegate 12025M12H 120x25mm 1600 rpm 3pin (EX253951RUS)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Вентилятор для корпуса Exegate 12025M12H 120x25mm 1600 rpm 3pin (EX253951RUS) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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