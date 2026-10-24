Вентилятор для корпуса ExeGate EX08025S2P (EX294047RUS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-17%350 руб. 420 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 625672
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Размеры в упаковке, см
14х11х10
Вес, г.
340
Описание товара Вентилятор для корпуса ExeGate EX08025S2P (EX294047RUS)
Вентилятор для корпуса ExeGate EX08025S2P (EX294047RUS)
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 340 руб. 800 руб.85 руб. в СплитКулер ExeGate EE90 (EX286149RUS)
-
В наличииЦена 340 руб.85 руб. в СплитКулер для процессора S_MULTI DK-01S ID-COOLING
-
В наличииЦена 350 руб. 620 руб.88 руб. в СплитКулер для процессора ExeGate Hydro Bearing EE97379-PWM AL (EX283...
-
В наличииЦена 360 руб. 750 руб.90 руб. в СплитКулер для процессора ExeGate EK-11508 (EX286138RUS)
-
В наличииЦена 360 руб.90 руб. в СплитВентилятор для корпуса ID-Cooling NO-9225-SD
-
В наличииЦена 360 руб.90 руб. в СплитВентилятор для корпуса FORMULA Fan Duo 12 ARGB (4710562752571)
-
В наличииЦена 360 руб. 520 руб.90 руб. в СплитВентилятор для корпуса ExeGate E08025H4P-PWM 80x80x25 мм (EX2833...
-
В наличииЦена 370 руб. 560 руб.93 руб. в СплитВентилятор для корпуса ID-Cooling (FL-12025K)
-
В наличииЦена 370 руб. 890 руб.93 руб. в СплитКулер ExeGate EE97378 BOX (EX283278RUS)
-
В наличииЦена 370 руб. 730 руб.93 руб. в СплитКулер ExeGate EE80-PWM (EX286145RUS)
-
В наличииЦена 380 руб. 600 руб.95 руб. в СплитВентилятор для корпуса Gembird FANCASE3
-
В наличииЦена 380 руб. 770 руб.95 руб. в СплитВентилятор для корпуса ExeGate EX09225B4P-PWM 92x92x25 мм (EX288...
Вентилятор для корпуса ExeGate EX08025S2P (EX294047RUS)
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Вентилятор для корпуса ExeGate EX08025S2P (EX294047RUS) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Вентилятор для корпуса ExeGate EX08025S2P (EX294047RUS)