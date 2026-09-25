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Кулер для процессора S_MULTI DK-01S ID-COOLING купить с доставкой в Москве
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Кулер для процессора S_MULTI DK-01S ID-COOLING

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Кулер для процессора S_MULTI DK-01S ID-COOLING - фото 1
Кулер для процессора S_MULTI DK-01S ID-COOLING - фото 2
Кулер для процессора S_MULTI DK-01S ID-COOLING - фото 3
Кулер для процессора S_MULTI DK-01S ID-COOLING - фото 4
Кулер для процессора S_MULTI DK-01S ID-COOLING - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Socket
AM4, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, AM3, AM3+, FM2, FM2+, FM1, AM2, AM2+
Тип коннектора
3 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
65
Диаметр вентилятора, мм
80
  • Кулер для процессора S_MULTI DK-01S ID-COOLING - фото 1
  • Кулер для процессора S_MULTI DK-01S ID-COOLING - фото 2
  • Кулер для процессора S_MULTI DK-01S ID-COOLING - фото 3
  • Кулер для процессора S_MULTI DK-01S ID-COOLING - фото 4
  • Кулер для процессора S_MULTI DK-01S ID-COOLING - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
360 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 738902
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Кулер для процессора S_MULTI DK-01S ID-COOLING
360 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
нет
Socket
AM4, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, AM3, AM3+, FM2, FM2+, FM1, AM2, AM2+
Тип коннектора
3 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
65
Диаметр вентилятора, мм
80
Скорость вращения вентилятора
2200 об/мин
Уровень шума
23.8
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х21х1
Вес, г.
180

Описание товара Кулер для процессора S_MULTI DK-01S ID-COOLING

Кулер для процессора ID-Cooling DK-01S оборудован оригинальным радиатором, который имеет воронкообразную форму, а вентилятор получается погруженным внутрь его. Такая конструкция позволяет эффективно отводить тепло, не прибегая к использованию трубок и не увеличивая размер лопастей. В результате снижается количество шума от устройства (еще и благодаря использованию качественного гидравлического подшипника) и энергопотребление. ID-Cooling DK-01S поступает в продажу в комплекте с термопастой и набором креплений для сокетов.



Теги товара: 80 мм, Алюминий

Отзывы о товаре Кулер для процессора S_MULTI DK-01S ID-COOLING




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Характеристики
Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
нет
Socket
AM4, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, AM3, AM3+, FM2, FM2+, FM1, AM2, AM2+
Тип коннектора
3 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
65
Развернуть
Диаметр вентилятора, мм
80
Скорость вращения вентилятора
2200 об/мин
Уровень шума
23.8
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Описание
Кулер для процессора ID-Cooling DK-01S оборудован оригинальным радиатором, который имеет воронкообразную форму, а вентилятор получается погруженным внутрь его. Такая конструкция позволяет эффективно отводить тепло, не прибегая к использованию трубок и не увеличивая размер лопастей. В результате снижается количество шума от устройства (еще и благодаря использованию качественного гидравлического подшипника) и энергопотребление. ID-Cooling DK-01S поступает в продажу в комплекте с термопастой и набором креплений для сокетов.


Теги товара: 80 мм, Алюминий
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Кулер для процессора S_MULTI DK-01S ID-COOLING - по цене 360 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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