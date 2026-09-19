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Вентилятор для корпуса Gembird FANCASE-4 купить с доставкой в Москве
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Вентилятор для корпуса Gembird FANCASE-4

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Вентилятор для корпуса Gembird FANCASE-4 - фото 1
Вентилятор для корпуса Gembird FANCASE-4 - фото 2
Вентилятор для корпуса Gembird FANCASE-4 - фото 3
Вентилятор для корпуса Gembird FANCASE-4 - фото 4
Вентилятор для корпуса Gembird FANCASE-4 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор для корпуса
  • Вентилятор для корпуса Gembird FANCASE-4 - фото 1
  • Вентилятор для корпуса Gembird FANCASE-4 - фото 2
  • Вентилятор для корпуса Gembird FANCASE-4 - фото 3
  • Вентилятор для корпуса Gembird FANCASE-4 - фото 4
  • Вентилятор для корпуса Gembird FANCASE-4 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-49%
260 руб.  510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 409876
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Характеристики

Бренд
GEMBIRD
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Размеры в упаковке, см
54х30х19
Вес, г.
80

Описание товара Вентилятор для корпуса Gembird FANCASE-4

Вентилятор Gembird FANCASE-4 [FANCASE-4] — это небольшое, но крайне производительное устройство, которое пригодится пользователям персональных компьютеров, желающим сделать имеющуюся систему охлаждения более эффективной. Размеры данной модели — 80x80 миллиметров, при толщине вентилятора 25 мм. Это значит, что установить это устройство можно практически в любой корпус для ПК. Установка будет происходить крайне быстро и просто — для этого в комплекте имеются специальные крепежные винты. Вентилятор Gembird FANCASE-4 [FANCASE-4] оснащен семью черными лопастями, которые способны вращаться со скоростью 2 600 оборотов в минуту, создавая воздушный потом 37, 07 CFM. Благодаря качественным и проверенным комплектующим, которые идеально подогнаны друг к другу, устройство работает максимально стабильно и тихо. Кроме того, за стабильность работы будет отвечать надежный подшипник скольжения. Подключается вентилятор при помощи кабеля, имеющего длину 300 миллиметров — это нужно учесть при выборе оборудования для охладительной системы.

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Характеристики
Бренд
GEMBIRD
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Описание
Вентилятор Gembird FANCASE-4 [FANCASE-4] — это небольшое, но крайне производительное устройство, которое пригодится пользователям персональных компьютеров, желающим сделать имеющуюся систему охлаждения более эффективной. Размеры данной модели — 80x80 миллиметров, при толщине вентилятора 25 мм. Это значит, что установить это устройство можно практически в любой корпус для ПК. Установка будет происходить крайне быстро и просто — для этого в комплекте имеются специальные крепежные винты. Вентилятор Gembird FANCASE-4 [FANCASE-4] оснащен семью черными лопастями, которые способны вращаться со скоростью 2 600 оборотов в минуту, создавая воздушный потом 37, 07 CFM. Благодаря качественным и проверенным комплектующим, которые идеально подогнаны друг к другу, устройство работает максимально стабильно и тихо. Кроме того, за стабильность работы будет отвечать надежный подшипник скольжения. Подключается вентилятор при помощи кабеля, имеющего длину 300 миллиметров — это нужно учесть при выборе оборудования для охладительной системы.
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Доставка
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