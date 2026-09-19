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Вентилятор для корпуса Gembird D9225HM-3 купить с доставкой в Москве
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Вентилятор для корпуса Gembird D9225HM-3

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Вентилятор для корпуса Gembird D9225HM-3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-49%
280 руб.  550 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 364412
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Характеристики

Бренд
GEMBIRD
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х31х30
Вес, г.
180

Описание товара Вентилятор для корпуса Gembird D9225HM-3

Gembird D9225HM-3 - корпусной вентилятор размера 92х92 мм с гидродинамическим подшипником, скоростью вращения 2500 оборотов в минуту и наработкой на отказ 40000 часов.

Отзывы о товаре Вентилятор для корпуса Gembird D9225HM-3




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Характеристики
Бренд
GEMBIRD
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Страна производитель
Китай
Описание
Gembird D9225HM-3 - корпусной вентилятор размера 92х92 мм с гидродинамическим подшипником, скоростью вращения 2500 оборотов в минуту и наработкой на отказ 40000 часов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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