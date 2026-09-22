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Кулер для процессора ACD ACD-CD5L3-A Cooler купить с доставкой в Москве
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Кулер для процессора ACD ACD-CD5L3-A Cooler

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Кулер для процессора ACD ACD-CD5L3-A Cooler - фото 1
Кулер для процессора ACD ACD-CD5L3-A Cooler - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Socket
LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156
Тип коннектора
3 pin
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
65
Диаметр вентилятора, мм
90
  • Кулер для процессора ACD ACD-CD5L3-A Cooler - фото 1
  • Кулер для процессора ACD ACD-CD5L3-A Cooler - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
280 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717565
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Характеристики

Бренд
ACD
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel
Socket
LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156
Тип коннектора
3 pin
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
65
Диаметр вентилятора, мм
90
Скорость вращения вентилятора
2300 об/мин
Уровень шума
23.5
Материал радиатора
алюминий
Размеры в упаковке, см
52х34х25
Вес, кг.
9.6

Описание товара Кулер для процессора ACD ACD-CD5L3-A Cooler

Устройство, предназначенное для охлаждения компонентов компьютера. Оно совместимо с разъёмами типа s.115x и имеет тепловую мощность (TDP) 65 Вт.

Отзывы о товаре Кулер для процессора ACD ACD-CD5L3-A Cooler




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Характеристики
Бренд
ACD
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel
Socket
LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156
Тип коннектора
3 pin
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
65
Диаметр вентилятора, мм
90
Скорость вращения вентилятора
2300 об/мин
Развернуть
Уровень шума
23.5
Материал радиатора
алюминий
Описание
Устройство, предназначенное для охлаждения компонентов компьютера. Оно совместимо с разъёмами типа s.115x и имеет тепловую мощность (TDP) 65 Вт.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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