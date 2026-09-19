Кулер Intel Original E97379 Soc-1150/1151/1155 PWM
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Характеристики
Описание товара Кулер Intel Original E97379 Soc-1150/1151/1155 PWM
Кулер для процессора Intel Original произведен крупной компанией с именем на рынке. Он адаптирован под сокеты Intel, а этот факт надо принимать во внимание при покупке. Высота у кулера небольшая – 58 мм. За счет этого он может использоваться в различных корпусах, не требуется много пространства для его размещения. Кулер Intel Original создает уровень шума до 38 дБ. В него встроен один 90-миллиметровый вентилятор. Скорость вращения крыльчатки настраивается по заложенным алгоритмам, она составляет от 1000 до 2200 оборотов в минуту. Основание и радиатор кулера изготовлены из алюминия. Он рассеивает мощность до 73 Вт, поэтому перед его приобретением надо проверить тепловыделение у применяемого процессора. Вентилятор на кулере нужно присоединить к питанию через коннектор 4-pin. Термопаста наносится на основание при изготовлении. Кулер готов к установке, осталось только разместить его на процессоре, надежно закрепить для предотвращения случайного смещения.
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